«Манчестер Юнайтед» интересуется Кьезой

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вчера, 16:23

Английский «Манчестер Юнайтед» внёс в список своих интересов вингера «Ювентуса» . Потенциальное подписание итальянца одобрил , который перешёл минувшим летом в МЮ как раз из стана «зебр».

«Ювентус» не намерен расставаться со своим талантом. Клуб недавно отклонил щедрое предложение по игроку от другой английской команды.