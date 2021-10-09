«Манчестер Юнайтед» интересуется Кьезой

Английский «Манчестер Юнайтед» внёс в список своих интересов вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу. Потенциальное подписание итальянца одобрил Криштиану Роналду, который перешёл минувшим летом в МЮ как раз из стана «зебр».
«Ювентус» не намерен расставаться со своим талантом. Клуб недавно отклонил щедрое предложение по игроку от другой английской команды.
После летнего сезона крайне важно, чтобы Юнайтед начал набирать обороты, если они хотят реализовать свои амбиции по серьезным вызовам в Премьер-Лиге в этом сезоне, и Мерто считает, что клуб должен сосредоточиться на поставленной задаче.
Сам Криштиану Роналду хочет, чтобы Манчестер Юнайтед подписал нападающего сборной Италии Федерико Кьезу.
Кьеза в настоящее время находится в аренде на два года с Ювентусом и, конечно же, играл с Роналду в прошлом сезоне в Турине. Итальянец также произвел огромное впечатление на Евро-2020, помогая Италии выиграть турнир.
Ювентус обязан купить Кьезу в конце сезона, но это зависит от соответствия определенным критериям. Тем не менее, Роналду считается большим «поклонником» своего бывшего товарища по команде и хочет, чтобы Юнайтед подписал его. Летом Роналду потрясающе вернулся на Олд Траффорд из Ювентуса. Но он хочет видеть Кьезу в МЮ - рядом с ним.
После летнего сезона крайне важно, чтобы Юнайтед начал набирать обороты, если они хотят реализовать свои амбиции по серьезным вызовам в Премьер-Лиге в этом сезоне, и Мерто считает, что клуб должен сосредоточиться на поставленной задаче.
Сам Криштиану Роналду хочет, чтобы Манчестер Юнайтед подписал нападающего сборной Италии Федерико Кьезу.
Кьеза в настоящее время находится в аренде на два года с Ювентусом и, конечно же, играл с Роналду в прошлом сезоне в Турине. Итальянец также произвел огромное впечатление на Евро-2020, помогая Италии выиграть турнир.
Ювентус обязан купить Кьезу в конце сезона, но это зависит от соответствия определенным критериям. Тем не менее, Роналду считается большим «поклонником» своего бывшего товарища по команде и хочет, чтобы Юнайтед подписал его. Летом Роналду потрясающе вернулся на Олд Траффорд из Ювентуса. Но он хочет видеть Кьезу в МЮ - рядом с ним.