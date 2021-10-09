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«Манчестер Юнайтед» интересуется Кьезой

вчера, 16:23

Английский «Манчестер Юнайтед» внёс в список своих интересов вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу. Потенциальное подписание итальянца одобрил Криштиану Роналду, который перешёл минувшим летом в МЮ как раз из стана «зебр».

«Ювентус» не намерен расставаться со своим талантом. Клуб недавно отклонил щедрое предложение по игроку от другой английской команды.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:38
Футбольный директор Манчестер Юнайтеда Джон Мерто подтвердил веру клуба в Уле Гуннара Сульшера.

После летнего сезона крайне важно, чтобы Юнайтед начал набирать обороты, если они хотят реализовать свои амбиции по серьезным вызовам в Премьер-Лиге в этом сезоне, и Мерто считает, что клуб должен сосредоточиться на поставленной задаче.

Сам Криштиану Роналду хочет, чтобы Манчестер Юнайтед подписал нападающего сборной Италии Федерико Кьезу.

Кьеза в настоящее время находится в аренде на два года с Ювентусом и, конечно же, играл с Роналду в прошлом сезоне в Турине. Итальянец также произвел огромное впечатление на Евро-2020, помогая Италии выиграть турнир.

Ювентус обязан купить Кьезу в конце сезона, но это зависит от соответствия определенным критериям. Тем не менее, Роналду считается большим «поклонником» своего бывшего товарища по команде и хочет, чтобы Юнайтед подписал его. Летом Роналду потрясающе вернулся на Олд Траффорд из Ювентуса. Но он хочет видеть Кьезу в МЮ - рядом с ним.
juvenale
juvenale
вчера в 18:36
Одобрил Роналду хахахаха
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:50
Оставьте Кьезу и Юве в покое!
1bear
1bear
вчера в 17:39
Кьеза - один из самых недооценённых талантов...
он ещё заткнёт за пояс афро-француза и норвежца...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:38
МЮ надо добавить деньжат!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 17:32
Вот так новость!!! А кто не интересуется Кьезой??!
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:25
Рон в качестве советчика сработал
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:58
Наврядли он уйдёт из Юве.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:37
Если Роналду за то игрок стоит внимания.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:35
Юнайтед набирает обороты
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