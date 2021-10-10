«Интеру» по-прежнему интересен защитник «Торино» Иццо

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вчера, 16:17

«Интер» следит за защитником «Торино» , сообщает Tuttosport.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся усилить оборону команды. 29-летний центральный защитник уже некоторое время находится в списке целей миланцев.

Отмечается, что «Интер» готов приобрести игрока в следующем году.