«Интеру» по-прежнему интересен защитник «Торино» Иццо

«Интер» следит за защитником «Торино» Армандо Иццо, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «нерадзурри» стремятся усилить оборону команды. 29-летний центральный защитник уже некоторое время находится в списке целей миланцев.
Отмечается, что «Интер» готов приобрести игрока в следующем году.
Об этом говорится в сегодняшнем печатном выпуске туринской газеты, которая сообщает, что Нерадзурри особенно следят за Туринским Армандо Иццо, в то время как такие цели, как Маттиас Гинтер и Анель Ахмедходжич, также являются их мишенями
Пока что в этом сезоне тренер Нерадзурри Симоне Индзаги в значительной степени полагался на своих трех защитников - Милана Шкриньяра, Стефана де Врей и Алессандро Бастони, в то время как резервные копии Александра Коларова, Данило Д’Амброзио и Андреа Раноккья в основном остались неиспользованными.
Пока что в этом сезоне Иццо не был в фаворе при тренере Иване Юриче, и ему могли разрешить покинуть свой клуб, где в настоящее время он зарабатывает 1,5 миллиона евро за сезон, по контракту до конца июня 2024 года.
Между тем, Гинтер из Боруссии Менхенгладбах и Анель Ахмедходжич из Мальме также являются серьезными целями для клуба, поскольку они стремятся укрепить возможности защиты, доступные Индзаги. Посмотрим что будет.
Об этом говорится в сегодняшнем печатном выпуске туринской газеты, которая сообщает, что Нерадзурри особенно следят за Туринским Армандо Иццо, в то время как такие цели, как Маттиас Гинтер и Анель Ахмедходжич, также являются их мишенями
Пока что в этом сезоне тренер Нерадзурри Симоне Индзаги в значительной степени полагался на своих трех защитников - Милана Шкриньяра, Стефана де Врей и Алессандро Бастони, в то время как резервные копии Александра Коларова, Данило Д’Амброзио и Андреа Раноккья в основном остались неиспользованными.
Пока что в этом сезоне Иццо не был в фаворе при тренере Иване Юриче, и ему могли разрешить покинуть свой клуб, где в настоящее время он зарабатывает 1,5 миллиона евро за сезон, по контракту до конца июня 2024 года.
Между тем, Гинтер из Боруссии Менхенгладбах и Анель Ахмедходжич из Мальме также являются серьезными целями для клуба, поскольку они стремятся укрепить возможности защиты, доступные Индзаги. Посмотрим что будет.