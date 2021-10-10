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«Интеру» по-прежнему интересен защитник «Торино» Иццо

вчера, 16:17

«Интер» следит за защитником «Торино» Армандо Иццо, сообщает Tuttosport.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся усилить оборону команды. 29-летний центральный защитник уже некоторое время находится в списке целей миланцев.

Отмечается, что «Интер» готов приобрести игрока в следующем году.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:53
Интер заинтересован в том, чтобы в январское трансферное окно привлечь центрального защитника.

Об этом говорится в сегодняшнем печатном выпуске туринской газеты, которая сообщает, что Нерадзурри особенно следят за Туринским Армандо Иццо, в то время как такие цели, как Маттиас Гинтер и Анель Ахмедходжич, также являются их мишенями

Пока что в этом сезоне тренер Нерадзурри Симоне Индзаги в значительной степени полагался на своих трех защитников - Милана Шкриньяра, Стефана де Врей и Алессандро Бастони, в то время как резервные копии Александра Коларова, Данило Д’Амброзио и Андреа Раноккья в основном остались неиспользованными.

Пока что в этом сезоне Иццо не был в фаворе при тренере Иване Юриче, и ему могли разрешить покинуть свой клуб, где в настоящее время он зарабатывает 1,5 миллиона евро за сезон, по контракту до конца июня 2024 года.

Между тем, Гинтер из Боруссии Менхенгладбах и Анель Ахмедходжич из Мальме также являются серьезными целями для клуба, поскольку они стремятся укрепить возможности защиты, доступные Индзаги. Посмотрим что будет.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:08
Ну пока только "бубновый интерес"
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
По прежнему на карандаше в журнале , а дальше видно будет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:45
Важно также желание самого игрока.
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