«Ньюкасл» интересуется Икарди

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вчера, 16:24

Нападающий ПСЖ заинтересовал «Ньюкасл». Напомним, что в английский клуб пришли большие деньги. Помимо «сорок», в форварде ещё заинтересован целый ряд клубов. Среди них «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан».