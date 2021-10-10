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«Ньюкасл» интересуется Икарди

вчера, 16:24

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди заинтересовал «Ньюкасл». Напомним, что в английский клуб пришли большие деньги. Помимо «сорок», в форварде ещё заинтересован целый ряд клубов. Среди них «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан».

Контракт Икарди с ПСЖ действует до 2024 года. Сумма трансфера может составить 35 млн евро.

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Борислaв
Борислaв
вчера в 17:53
Ну теперь Ньюкасл будет интересоваться многими...только успевай читать новости
протон
протон
вчера в 17:04
Началось. Сейчас пойдут новости:
"Мбаппе получил предложение от Ньюкасла с космической зарплатой."
"Ньюкасл договорился об аренде Гризмана с правом выкупа."
"Погба не продлевает контракт с МЮ. Игрок планирует перейти на правах свободного агента в Ньюкасл."
"Навас не выдержал конкуренцию от величайшего и попросил продать его в Ньюкасл."
"Некогда многомиллиардный Калиду Кулибали таки окончательно устал от расизма в Италии и хочет перебраться в тихое графство Тайн-энд-Уир."
"Игроки Баварии поставили клубу ультиматум: либо продаете всех нас в Ньюкасл, либо мы ломаем себе ноги."
"Тони Кроос выиграл с Реалом все и открыт для новых вызовов. Его цель - выиграть АПЛ с Ньюкаслом".
"Скандал на тренировке в Манчестер Сити: Де Брейне подрался со Стрерлингом. По предварительным данным игроки не смогли решить - кто первым будет продан в Ньюкасл".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:41
Ньюкасл начинпт взрывать рынок.
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