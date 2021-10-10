«Барселона» хочет арендовать Стерлинга

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перебраться в Испанию.
Руководство «Барселоны» рассматривает возможность аренды английского футболиста. Каталонцы попробуют заполучить игрока, если им не удастся подписать новый контракт с Усманом Дембеле.
Ранее слухи связывали Стерлинга с клубом АПЛ.
Правление считает, что нужен полузащитник, после того как Мориба ушел, а Вейналдум выбрал ПСЖ.
Вот тут-то и возникает ситуация с Усманом Дембеле. Если он собирается остаться и подписать новую сделку - хорошо, если нет, то Барселона поищет в другом месте.
Рахим Стерлинг - потенциальный кандидат, если Дембеле уйдет или откажется подписывать новую сделку. Нападающий Манчестер Сити похож на Дембеле. Матеу Алемани ранее контактировал с Сити летом по поводу Стерлинга и еще одного игрока. Хорошие отношения продолжаются.
Правление считает, что нужен полузащитник, после того как Мориба ушел, а Вейналдум выбрал ПСЖ.
Вот тут-то и возникает ситуация с Усманом Дембеле. Если он собирается остаться и подписать новую сделку - хорошо, если нет, то Барселона поищет в другом месте.
Рахим Стерлинг - потенциальный кандидат, если Дембеле уйдет или откажется подписывать новую сделку. Нападающий Манчестер Сити похож на Дембеле. Матеу Алемани ранее контактировал с Сити летом по поводу Стерлинга и еще одного игрока. Хорошие отношения продолжаются.