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«Барселона» хочет арендовать Стерлинга

вчера, 17:13

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перебраться в Испанию.

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность аренды английского футболиста. Каталонцы попробуют заполучить игрока, если им не удастся подписать новый контракт с Усманом Дембеле.

Ранее слухи связывали Стерлинга с клубом АПЛ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:08
А откуда такая идея возникла? У Барсы проблем мало?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:31
Он намного лучше Дембеле.)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:50, ред.
Спортивный персонал Барселоны никогда не отдыхает. После летнего "инсульта" приступают к работе над зимними планами. Поскольку Антуан Гризманн ушел в последний день, у клуба есть некоторый запас по количеству подписаний. У Барселоны есть два свободных места в составе.

Правление считает, что нужен полузащитник, после того как Мориба ушел, а Вейналдум выбрал ПСЖ.

Вот тут-то и возникает ситуация с Усманом Дембеле. Если он собирается остаться и подписать новую сделку - хорошо, если нет, то Барселона поищет в другом месте.

Рахим Стерлинг - потенциальный кандидат, если Дембеле уйдет или откажется подписывать новую сделку. Нападающий Манчестер Сити похож на Дембеле. Матеу Алемани ранее контактировал с Сити летом по поводу Стерлинга и еще одного игрока. Хорошие отношения продолжаются.
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
А польза какая тогда от этой графы выигрыша? просто очки на ветер ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:04
Ну пусть попробуют...
Viduka
Viduka ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:42
Настолько топовый, что даже фанаты Сити ждут не дождутся его ухода, не говоря уже о Гвардиоле, которому он все нервы вытрепал:)
David Young
David Young ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 17:37
Здравствуйте.

Просьба пояснить о каких очках речь. Я посмотрел Вашу историю операций в конкурсе, ничего проблемного не обнаружил. В
Вы использовали 1800 очков для ставки на матч Испания - Франция сегодня, может быть случайно поставили?
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:34
Здравствуйте.

«2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша.»

Про то как заработать очки для ставок читайте здесь - Конкурс Прогнозов - Способы заработать очки для ставок.
asraeil
asraeil
вчера в 17:30
На покупку денег нет...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:23
Не пойдет он в Барсу....
allemz
allemz
вчера в 17:22
Бесит Барса, от слов к действиям, пожалуйста
санек002
санек002
вчера в 17:22
МОДЕРАТОРЫ!КУДА ДЕЛИ ОЧКИ ЗА ЭТОТ МЕСЯЦ?
протон
протон
вчера в 17:19
Стерлинг, на самом деле, топовый игрок, и Барсе сейчас очень бы пригодился. Тем более, вингер нам как воздух нужен.Даже с учётом того, что Стерлинг сейчас не в лучшей форме.
Но разве Сити отдаст Рахима? А Барса потянет его трансфер? Аренда - это не то, что нужно. В аренду можно брать всяких Люков де Йонгов.
протон
протон
вчера в 17:18
Даже Стерлинг будет в целом получше клоуна Дембеле
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