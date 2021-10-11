Мусаккьо может перебраться в «Дженоа»

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вчера, 11:05

Как сообщает источник, бывший футболист «Лацио» и «Милана» может продолжить карьеру в «Дженоа».

Утверждается, что генуэзский клуб в данный момент рассматривает варианты для укрепления обороны.

В настоящее время 31-летний футболист, которым интересуются в Испании, находится в статусе свободного агента.