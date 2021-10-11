Мусаккьо может перебраться в «Дженоа»

Как сообщает источник, бывший футболист «Лацио» и «Милана» Матео Мусаккьо может продолжить карьеру в «Дженоа».
Утверждается, что генуэзский клуб в данный момент рассматривает варианты для укрепления обороны.
В настоящее время 31-летний футболист, которым интересуются в Испании, находится в статусе свободного агента.
Матео Мусаккьо, 31-летний аргентинец, который останется без команды после истечения срока его контракта с Лацио, и отсутствия подтверждения со стороны Бьянкочелести, где он провел последние шесть месяцев прошлого сезона.
Маурицио Сарри - неутомимый труженик. Футбол - его страсть, выходящая за рамки поля. Дома, когда он официально отстраняется, он продолжает думать о мяче, тактике, игре. Вот как он живет своей повседневной жизнью, даже в Риме.
Сарри любит сельскую тишину, а не городской хаос. Он привык к своим тосканским дням в Кастельфранко-ди-Сопра. После переезда в Лацио его главной резиденцией стала вилла в Ольджате, где в прошлом году располагался Матео Мусаккьо(вероятно он там шумит, и мешает Сарри...шутка). Вероятно Сарри не видит его в составе Лацио, и он перейдет в Дженоа. Может это к лучшему для всех. Удачи.
Матео Мусаккьо, 31-летний аргентинец, который останется без команды после истечения срока его контракта с Лацио, и отсутствия подтверждения со стороны Бьянкочелести, где он провел последние шесть месяцев прошлого сезона.
Маурицио Сарри - неутомимый труженик. Футбол - его страсть, выходящая за рамки поля. Дома, когда он официально отстраняется, он продолжает думать о мяче, тактике, игре. Вот как он живет своей повседневной жизнью, даже в Риме.
Сарри любит сельскую тишину, а не городской хаос. Он привык к своим тосканским дням в Кастельфранко-ди-Сопра. После переезда в Лацио его главной резиденцией стала вилла в Ольджате, где в прошлом году располагался Матео Мусаккьо(вероятно он там шумит, и мешает Сарри...шутка). Вероятно Сарри не видит его в составе Лацио, и он перейдет в Дженоа. Может это к лучшему для всех. Удачи.