Сутормин — капитан сборной России в матче против сборной Словении

Пресс-служба сборной России объявила состав национальной команды на матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.
Капитаном сборной России в этой встрече будет полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.
Состав национальной команды: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Смолов.
Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT
Напомним, что игре со сборной Словакии (1:0) капитаном сборной России был другой футболист «Зенита».
Есть еще вариант. В ноябре могут подтянуться в Сборную ее основные игроки и там есть и капитаны , и их замы. Так , что все прогматично с его стороны
Есть еще вариант. В ноябре могут подтянуться в Сборную ее основные игроки и там есть и капитаны , и их замы. Так , что все прогматично с его стороны