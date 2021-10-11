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Сутормин — капитан сборной России в матче против сборной Словении

вчера, 20:27
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России объявила состав национальной команды на матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Капитаном сборной России в этой встрече будет полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

Состав национальной команды: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Смолов.

Напомним, что игре со сборной Словакии (1:0) капитаном сборной России был другой футболист «Зенита».

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 07:02
Наоборот, теперь лидером команды может быть любой, кто сыграет за себя и того парня, распределили ответственность на всех, а не как раньше свалив все на Аршавин или Акинфеева, только усач один "ни в чем не виноват" был
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 22:41, ред.
Этот капитан привез два опасных штрафных с одной желтой карточкой в первом тайме , как бы он пенальти и удаление не привез во втором тайме.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:36
Это Валера Дзюбу дразнит спецом.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 21:43
По твоему выходит что Китай и Индия всех должны рвать ,Хорватию все боятся ,футбольный карлик и небольшая страна два разных понятия
berda2003
berda2003
вчера в 21:38
карпин довыпендривается - эксперимент понравится и на каждую игру будут назначать нового тренера...
Александр Апалько
Александр Апалько ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 21:37
Словенский лавочник в прошлой игре обводил половину нашей команды одним разом. Если сегодня будет так играть, то влетим без шансов.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:34
С капитаном, конечно, Карпин загнул. Буду рад, если ошибаюсь... Удачи нашей сборной и хорошей игры-лучше, чем со словаками. Иначе удача рано или поздно от нас отвернется.
Знатог
Знатог
вчера в 21:31
Должны выиграть. Дожили, боимся карликов. Словения Хорватия этож натуральные карлики. Там население 2-3 млн. чел. Как у нас средний город.
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Менять капитана, как перчатки однозначно команду не сплачивает. В трудную минуту всегда обращаются к авторитету и, если капитанская повязка у случайного человека, то лучше вообще не давать её никому. А выводить команду можно по жребию.
mat73
mat73
вчера в 21:23
Бред какой то с этими капитанами. Тем более Сутормин - новичок в сборной, какой из него капитан?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:23
Цирк продолжается
Знатог
Знатог ответ SanekGol (раскрыть)
вчера в 21:20
Ну хорошо хоть не Орден Подвязки дают капитану.
steelhead
steelhead
вчера в 21:17
Прямо величайшая битва лавочников Аталанты намечается)))).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:12
Меняем капитанов,чтобы встряхнуть команду.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 21:11
С одной стороны я согласен что каждый равен, нет звёзд и не звёзд, но сдругой стороны нет сыгранности такой, когда постоянно меняется состав и тд
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 21:08
У нас в детстве было так: кто свой мяч во двор выносит , тот и капитан.
Kolenok
Kolenok ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:03
Это точно,там руки под ... заточены!!!
SanekGol
SanekGol
вчера в 20:53
Повязку сборной России как 31ку по кругу пускают. хрень какая-то - никакой ценности
Baggio R.
Baggio R. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:52
Один уже отказался от сборной, но у него рука и не для того, чтобы повязку носить)
Zak11
Zak11
вчера в 20:50
Карпин обесценивает значение капитанской повязки. Словно этим идёт тоже какой то ответ Дзюбе. Мол капитаном кто угодно может быть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Привет. А что делать. Другого состав к сожалению нет. Эти лучшие у нас , кто может сейчас играть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:47
Да не дурь. Валера ищет кто из нынешней Сборной более подходит на эту роль и кто заводит их на поле.
Есть еще вариант. В ноябре могут подтянуться в Сборную ее основные игроки и там есть и капитаны , и их замы. Так , что все прогматично с его стороны
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:43
Очередная дурь от Карпина
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:38
Очередной бзик тренера. Интересно, что и кому он хочет доказать, меняя капитанов как перчатки ? Спросил бы у него об этом кто-нибудь.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:38
Не, ну с капитанством - это какой-то цирк! Эх, нет на вас Горлуковича! Он бы научил ценить у уважать капитанскую повязку, а не вытирать ей задницу!
Аксинья
Аксинья ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:38
Даже такими мелочами можно выбить соперника из колеи))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:37
Что то сильно тревожно за результат с таким составом!!!
particular
particular
вчера в 20:36
Нивелирование капитанства идёт полным ходом. Ерундой занимаются :(
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:36
Валера наверно спецом зенитовцев капитанами стал ставить чтобы Дзюбу подраконить))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:35
Возможно в этом есть логика.
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