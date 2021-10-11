Сутормин — капитан сборной России в матче против сборной Словении

1633973228

вчера, 20:27

Пресс-служба сборной России объявила состав национальной команды на матч отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Капитаном сборной России в этой встрече будет полузащитник «Зенита» .

Состав национальной команды: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Кузяев, Баринов, Фомин, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Смолов.

Сутормин – капитан, Миранчук и Кудряшов в основе!



Наш состав на матч #СловенияРоссия! pic.twitter.com/4x3FZZ3icT — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

Напомним, что игре со сборной Словакии (1:0) капитаном сборной России был другой футболист «Зенита».