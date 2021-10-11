Колосков: «Россия должна победить за счёт умной игры. Других козырей нет»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Словении и России.

Я ожидаю, конечно, очень сложной игры, потому что Словения действительно традиционно сложный соперник, еще и в моё время, в конце 80-х и в начале 90-х годов, так было. И мы видим, что наша сборная сейчас имеет достаточно серьезные проблемы, и видим, с каким трудом дается победный результат. Практически во всех играх, которые мы сыграли, с натяжкой выигрывали.

Честно говоря, настроение перед игрой тревожное. Еще и Баринов сейчас может не выйти, а он — один из опорных полузащитников, очень хорошо сыграл в предыдущей игре со Словакией. Тем не менее, думаю, то везение, которое у нас есть, должно помочь с честью выйти из этой борьбы. У меня есть надежда на победу. Наша сборная может превзойти словенцев за счет умной игры. Мы уже не ждем другой тактики в этом матче, конечно, основное время будет уделено обороне, потому что другая игра не поставлена. Четкая оборонительная игра и хорошие контратаки нам помогут. В игре со словаками были три хорошие контратаки, одна из которых закончилась голом. Мы должны победить за счет умной игры, других козырей у нас нет.