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Колосков: «Россия должна победить за счёт умной игры. Других козырей нет»

вчера, 17:10
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Словении и России.

Я ожидаю, конечно, очень сложной игры, потому что Словения действительно традиционно сложный соперник, еще и в моё время, в конце 80-х и в начале 90-х годов, так было. И мы видим, что наша сборная сейчас имеет достаточно серьезные проблемы, и видим, с каким трудом дается победный результат. Практически во всех играх, которые мы сыграли, с натяжкой выигрывали.

Честно говоря, настроение перед игрой тревожное. Еще и Баринов сейчас может не выйти, а он — один из опорных полузащитников, очень хорошо сыграл в предыдущей игре со Словакией. Тем не менее, думаю, то везение, которое у нас есть, должно помочь с честью выйти из этой борьбы. У меня есть надежда на победу. Наша сборная может превзойти словенцев за счет умной игры. Мы уже не ждем другой тактики в этом матче, конечно, основное время будет уделено обороне, потому что другая игра не поставлена. Четкая оборонительная игра и хорошие контратаки нам помогут. В игре со словаками были три хорошие контратаки, одна из которых закончилась голом. Мы должны победить за счет умной игры, других козырей у нас нет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:24
По мне так последняя более или менее умная игра была на ЧМ 2018 с Хорватией в 1/4 финала, а до этого при Гусе в 2008 на Евро с Голландией. Все остальные победы были с командами ниже среднего, либо над карликами. И что вообще, господин Колосков подразумевает под умной игрой? Думаю, сегодня нас могут спасти только опять морально-волевые, хотя бы чуть более осмысленная игра, чем в Казани, удачная игра Сафонова ну и Валерин фарт, без него нынче никак! БОльших аргументов наша сборная просто не способна предъявить на сегодняшний день. И за 2 дня поставить "умную" игру или хотя бы более или менее осмысленную с контролем мяча с не проигранной серединой поля и с хоть какими-то опасными моментами у ворот Словении, просто не реально! Остаётся только выходить и биться, бодаться, ложиться костьми и умирать, если надо, на поле. Только так мы сможем выгрызть очки у сверхмотивированных словенцев! Удачи и победы сборной России!
6vs5tcsuzbjk
6vs5tcsuzbjk
вчера в 20:04
Здесь надо думать, как будем наступать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:30
Умная игра,это не про нас!
112910415
112910415
вчера в 18:22
за счет умной ?!
а реальный вариант есть ?
4RT
4RT
вчера в 18:21
Скорее за счёт хитрожопой 😁
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:15
Вся надежда на фарт Стогниенко). Надеюсь он будет работать на матче комментатором).
Больше надежды не вижу. Как обычно бодрое начало, нереализованный момент, потом от прессинга выдохнутся, паника, потом суп с котом.
Выручай Стог!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:52
Игры нет но зато у олигархов есть деньги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:45
Шансов немного, но они есть...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 17:43, ред.
Реально можно себя настроить на выигрышный позитив. Даже исходить из того что мы совсем на данный момент не сильнее Словении. Все определится в игре а именно в настрое команды, форме игроков, мотивации и т.д. Ну совсем не надо исключать человеческий фактор а именно ошибки того или иного игрока которые наверняка могут почти на 100 % повлиять на исход матча (мы уже это где то видели неправда ли ). Психологическая составляющая с курьезным и нелепым голом также может сыграть свою определяющую роль в исходе встречи.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:35
А предпосылки к "умной игре" какие???
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:31, ред.
При всем уважении к Почётному президенту РФС тов. Славику, не могу понять о чем он говорит....у нас колоссальные проблемы с составом, а самая лучшая новость последних дней отсутствие новых травмированных.... да, у сборной России нет игры, и даже не просматривается.... да, матч со Словакией был очень и очень пугающем зрелищем.... да, с такой игрой о чемпионате мира незазорно мечтать, но что мы там будем делать.... по всем раскладам, у нас никаких шансов нет даже на ничью (к такому выводу приходишь после матча в Казани со словаками....)..... мы ни одной атаки не провели за весь матч.....НИ ОДНОЙ!!!!...и это на своем поле (владели мячом 26 процентов времени, мяч совсем не держался в середине поля..... всю игру отбивались, Сафонов еще выручил пару раз....).... но иногда чудеса случаются: словаки играли намного лучше, давили весь матч, забили сами себе и проиграли.... и о какой "умной" игре говорит уважаемый человек????.... он по ходу дела вообще не смотрит игры сборной....
протон
протон
вчера в 17:28
Чтобы умную игру показать, класс игроков тоже как минимум должен соотвествовать уровню для победы, еще должна быть сыгранность команды. а её нет.
beefs
beefs
вчера в 17:21
а где вы видите умную игру?..
Cat01
Cat01
вчера в 17:14
Отступать некуда
drug01
drug01
вчера в 17:13
Будем верить
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:11
Всё так и сделают !!!)
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