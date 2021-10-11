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Балахнин: «Заболотный предпочтительнее в атаке, чем Смолов»

вчера, 16:38
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч сборной России против Словении в рамках квалификации ЧМ-2022.

Опираясь на то, что мы видели в матче со словаками, прогнозировать очень сложно. Думаю, наши исключат те ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Сыграют увереннее в прессинге, более агрессивно. Обязательно надо зацепиться за контроль мяча. Бегать за мячом вторую игру подряд игроки не выдержат. Полагаю, с первых минут Карпин не откажется от своей тактики и схемы 4-3-3. Нет смысла уходить еще глубже в оборону. Нужно атаковать.

Стоит ли рассчитывать только на ничью? Конечно, нет. Другое дело, что нужно улучшить. Карпин может попросить игроков быть внимательнее с передачами и увеличить самоотдачу. Двоих форвардов одновременно я на поле не вижу. В нападение выйдут либо Смолов, либо Заболотный. Заболотный в этой ситуации, по моему мнению, даже предпочтительнее. Во втором тайме со словаками мы хоть что-то в атаке увидели. Отодвигали игру от ворот.

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Все комментарии
второй
второй
вчера в 18:42
был Дзюба ,да его заклевало вороньё,а теперь выбора нет-и тот и другой отстой!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:33
Это с которым Словакии профукали? Хороший столб!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:32
Для меня это тоже удивительно,но когда Зе выходит даже на короткое время,игра сборной меняется в лучшую сторону. Хоть намёки каких-то перспектив появляются,и в обороне отрабатывает.
wufh5tsfz32g
wufh5tsfz32g
вчера в 17:15
Хрен редьки не слаще
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:13
Предпочтительней чем?! В 16-и играх за сборную 1 гол в товарняке с Чехами!
У того же Смолова 15 мячей за 42 игры. Если из двух зол выбирать меньшее то уж лучше Смолов!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:47
Заболотный может сегодня подтвердить слова Балахнина а может и Смолов опровергнуть, удачи нашим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Пропадут без дзюбы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:40
Есть правда в твоих словах. Пора сегодня уже и на Агаларова посмотреть.
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