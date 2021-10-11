Балахнин: «Заболотный предпочтительнее в атаке, чем Смолов»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал предстоящий матч сборной России против Словении в рамках квалификации ЧМ -2022.

Опираясь на то, что мы видели в матче со словаками, прогнозировать очень сложно. Думаю, наши исключат те ошибки, которые были допущены в прошлом матче. Сыграют увереннее в прессинге, более агрессивно. Обязательно надо зацепиться за контроль мяча. Бегать за мячом вторую игру подряд игроки не выдержат. Полагаю, с первых минут Карпин не откажется от своей тактики и схемы 4-3-3. Нет смысла уходить еще глубже в оборону. Нужно атаковать.

Стоит ли рассчитывать только на ничью? Конечно, нет. Другое дело, что нужно улучшить. Карпин может попросить игроков быть внимательнее с передачами и увеличить самоотдачу. Двоих форвардов одновременно я на поле не вижу. В нападение выйдут либо Смолов, либо Заболотный. Заболотный в этой ситуации, по моему мнению, даже предпочтительнее. Во втором тайме со словаками мы хоть что-то в атаке увидели. Отодвигали игру от ворот.