Люка Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы

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вчера, 20:33

Защитник «Баварии» и сборной Франции приговорён к шести месяцам тюрьмы за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.

В 2017 году Лукас избил супругу, которая тогда была его девушкой. Мадридский суд рассмотрел дело о домашнем насилии и приговорил игрока к 31 дню общественных работ и запрету приближаться к девушке ближе 500 метров.

Позже пара помирилась и в том же 2017 году прошла их свадьба. Тем не менее, запрет для Лукаса по отношению к Амелии сохранился, а этим летом игрок отправился с ней в отпуск. Суд счёл это нарушением и вынес приговор — полгода тюрьмы.

Футболист уже подал апелляцию, рассмотрение которой пройдёт 19 октября.