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Люка Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы

вчера, 20:33

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приговорён к шести месяцам тюрьмы за нарушение запрета приближаться к своей жене Амелии де ла Оса Лоренте.

В 2017 году Лукас избил супругу, которая тогда была его девушкой. Мадридский суд рассмотрел дело о домашнем насилии и приговорил игрока к 31 дню общественных работ и запрету приближаться к девушке ближе 500 метров.

Позже пара помирилась и в том же 2017 году прошла их свадьба. Тем не менее, запрет для Лукаса по отношению к Амелии сохранился, а этим летом игрок отправился с ней в отпуск. Суд счёл это нарушением и вынес приговор — полгода тюрьмы.

Футболист уже подал апелляцию, рассмотрение которой пройдёт 19 октября.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:48
Бред какой-то.
edubokom
edubokom
сегодня в 08:50
У них там по любому рак мозга у всех.
valt134
valt134
сегодня в 08:41
Считаю необходимым создать ситуацию неизбежной встречи коленки обвиняемого с носом возлюбленной, а также представителями Суда.
valt134
valt134
сегодня в 08:34
Сейчас жалеет, что не убил по первой. Тюряга мозгов добавит(как и рогов).
112910415
112910415
сегодня в 05:53
странноватый судебный казус
Timur132
Timur132 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 05:45
"Во время сочетания браком молодожёны находились на расстоянии 500 м друг от друга?"
Пишут, что они ребёнка зачали после этого.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 05:39
Это называется счастливая семья в мире.🤫.)))
Timur132
Timur132 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 05:37
Это просто всё совпадение, все же знают, что в стране, где протестующим каталонцам полицейские безнаказанно разбивали головы, самые честные и неподкупные суды в мире.
Timur132
Timur132 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:35, ред.
Подобные "законы" - это абсурд, и особенно абсурд, то, что срок ему дают именно за нарушение "запрета" на контакт, а не за куда более серьёзное игнорирование общественных работ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:38
Маразм просто зашкаливает.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:37
Наступает на одни и те же грабли.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:36
Мадридский суд - это такие же фантасты как учёные из Великобритании
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:37
бред на бреде. а как с такии решением суда их расписали?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:09
Месть за неправильно выбранную сборную, очевидно
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:39
Тупее тупости не читал. Поженили и не отменили запрет, во законы..
Nazi
Nazi ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:36
Шикарный коммент, расхотелось что-то писать :)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 22:34
Пахахаха такого типа я ещё не слышал
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:14
Мадридский суд самый гуманный в мире

pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Ещё раз спрашиваю: "Во время сочетания браком молодожёны находились на расстоянии 500 м друг от друга?" Иначе уже тогда жениха надо было отправить в тюрьму, а не через 4 года. И эти 4 года они тоже были в 500 м друг от друга? Чушь. Она просто подала иск на его в отместку за что-нибудь. Может прибыл к ней в отпуск и застукал с другим. Устроил скандал, а она ему иск.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:47
"нападающий"?))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:46
Дурацкие законы. Абсурд.
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:44
Судьи все юридические буквоеды, но работают они только по искам. Так кто же подал иск после 4-х лет совместной жизни? Не сама ли супруга в отместку, обидевшись в очередной раз.
pomor45
pomor45
вчера в 21:37
Свадьба тоже состоялась на расстоянии 500 м друг от друга?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:34
Да ерунда бюрократская. Просто хотят вытрясти бабки с популярного футболиста, да и другим наука, мол, даже знаменитости попадают под раздачу закона. Сейчас юристы все утрясут и разойдутся.
В подобных вещах богатеют только адвокаты.
Gahi
Gahi
вчера в 21:32
Что за бред, почему не арестовали когда он нарушил запрет и приблизился к ней во время бракосочетания у алтаря четыре года назад. Нужно было там же и схватить отправить за решётку, а супругу в фате заставить горько плакать 😢 на своей свадьбе. А как быть с тем что стороны пришли к примирению и создали семью? В начале марта 2018 года Лукас Эрнандес отклонил вызов в сборную Франции, так как решил выступать за сборную Испании и ждал приглашения от наставника испанцев Лопетеги но его не было. Однако позже принял вызов из сборной Франции. Кавалер ордена Почётного легиона 2018, Чемпион Мира 2018, Победитель Лиги Наций 2021. Это всё Таны Мадридского двора, Эрнандос выбрал сборную Францию а не сборную Испании, и это всё случилось после поражения Испании от Франции в финале Лиги Наций 10 октября 2021 года. И очень это странно, что так всё быстро так совпало, решительность и принципиальность Мадридского суда.
протон
протон
вчера в 21:28, ред.
По решению суда они не имели права как-либо контактировать в течении 6 месяцев (это наказание за преступление, а не рекомендация или там пожелание). Они это судебное наказание проигнорировали. Также Люк проигнорировал общественные работы которые ему назначили по суду. Вот за это и хотят посадить. Нарушил закон (ударил девушку), потом нарушил еще раз закон (контактировал с ней, хотя не имел права в течении 6 месяцев), придется отвечать. А как вы хотели, плевать на любые законы?
1bear
1bear
вчера в 21:27
абсурд какой то...
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 20:51
Стоит признать что тут и совершивший преступление явно не стал беспокоиться о соблюдении требований закона в той мере что должна была присутствовать. Де факто может и было всё хорошо, но де юре нужно было в данном случае учитывать. Так что попал в ловушку пытаясь сделать так чтобы обойти закон. Лучше бы выяснил как там что и попытался сделать так чтобы это не было бы уже проблемой от слова совсем, теперь всё равно придётся проходить через подобное.
shlifen
shlifen
вчера в 20:48
Очередной шедевральный вердикт от Мадридского суда - "самого честного и гуманного суда в мире")) Видимо там самые адекватные в мире судьи))
Идиотическая ситуация, где инстанция действует в рамках "текста закона" но игнорирует "дух закона" логику и здравый смысл)))
4RT
4RT
вчера в 20:47
А до отпуска они на расстоянии 500м 55ись
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