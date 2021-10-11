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Жительница Казани подала иск с требованием признать Азмуна отцом её ребенка

вчера, 16:16

На форварда «Зенита» Сердара Азмуна подали в суд, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По информации источника, жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать иранского футболиста отцом ее ребенка и назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты Азмуна.

«По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за „Рубин“. Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого она якобы пыталась договориться с Азмуном, но он отказывается от отцовства», — сообщает источник.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 07:31, ред.
Он и так уже на диске - видимо сам и планировал и чемоданы уже собрал 🎃
Землянин
Землянин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:29
Возможно он рассчитывал на длительную дисквалификацию, чтобы свалить из России, но слабовато, не добил
Землянин
Землянин ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 07:27
Почему же, обеспечила себе и ребёнку прекрасную жизнь на алименты, если успеет, пока он ещё в России, но времени до трансферного зимнего окна и паузы уже совсем немного, поэтому времени ждать больше нет 🧐
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:34
А не фиг дурака под кожу запускать ........
Сп62
Сп62
вчера в 21:08
Здесь без заседания ЭСК не обойтись.
radone
radone
вчера в 21:02
в суд и пускай ДНК тест сдают, чего в СМИ то лезть
kynq5d9nbhmz
kynq5d9nbhmz
вчера в 20:15
не верю
112910415
112910415
вчера в 19:48
придётся платить
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:44
Пусть берет пример с Дзюбы...руками это дешевле !
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:22
вы не понимаете. это совсем другое))
Верг
Верг
вчера в 18:26
Обычная пиявка
1bear
1bear
вчера в 18:17
ай-ай-ай
Gahi
Gahi ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
ВАР ответить приблизительно так, что "положение вне игры" не было! Но ребёнок может стать таким же как Гави для Испании с хорошими генами игрока независимо от пола и вероисповедания. Удачи
4RT
4RT
вчера в 18:14
Позднее зажигание у бабы
alexamit
alexamit
вчера в 18:09
Козни очередной бл...дёшки.
Futurista
Futurista
вчера в 18:03
Это Азмуну вместо дисквы на 3 игры прилетело сверху)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:02
Повезло даме с алиментами. Респект Азмуну - настоящий мужик, время зря не терял. И она не промах, если знала, кому давала.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:01
на дзюбу наверняка похож....
Futurista
Futurista ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:01
А что скажет ВАР?)...был "гол" Азмуна или нет?)...
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:53
От бесстыдник...
112910415
112910415
вчера в 17:51
расстроила Артёма ... чьи это происки ?!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:51
Чернильница тфууу
Gahi
Gahi
вчера в 17:50
Сердар Азмун с февраля 2019 года играет за Зенит и на сколько известно он в Санкт-Петербурге находится постоянно, а у девушки ребёнок родился в конце весны 2021 года. Если мать ребёнка была бы из Санкт-Петербурга то ещё можно было предположить, а здесь скорее всего развод по западному? Поэтому срочно на Детектор лжи и на ДНК.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:44
Тут желающих очень много алименты получать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:44
memphis
memphis
вчера в 17:40
Дзюба не простит измены
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:28
Наконец надумала. Ждём иска из Ростова и от Артёмки.В аргументации последнего будет изложено,что он в запечатлённый исторический момент думал о милом Сердарке.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:10
вот и тема для Первого канала ну, а Азмун попал теперь точно не до игры будет
nubom
nubom
вчера в 17:09
Артем?
Нет, это Сердар..
Ну все-равно, слушай...
berda2003
berda2003
вчера в 17:04
они скорей всего, в одной вере - если признает, может забрать, и она будет алименты платить...
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