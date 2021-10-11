Жительница Казани подала иск с требованием признать Азмуна отцом её ребенка

На форварда «Зенита» Сердара Азмуна подали в суд, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
По информации источника, жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать иранского футболиста отцом ее ребенка и назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты Азмуна.
«По словам девушки, с Азмуном она познакомилась в 2018 году, когда нападающий играл за „Рубин“. Вскоре у них начались романтические отношения, а в мае 2021 года у девушки родился ребёнок. После этого она якобы пыталась договориться с Азмуном, но он отказывается от отцовства», — сообщает источник.
Нет, это Сердар..
Ну все-равно, слушай...
Нет, это Сердар..
Ну все-равно, слушай...