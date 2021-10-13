Закариа хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа решил сменить клубную прописку.
Сообщается, что футболист хочет перейти в «Барселону». Контракт игрока истекает летом следующего года.
Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа решил сменить клубную прописку.
Сообщается, что футболист хочет перейти в «Барселону». Контракт игрока истекает летом следующего года.
Несмотря на интерес со стороны Сити, ситуация непростая, и «Барсе» придется быстро отреагировать, если она рассматривает возможность воспользоваться услугами игрока с 24-летним стажем, потому что это не единственная команда, которая участвует в гонке. Рим Жозе Моуринью также следит за ситуацией Закарии, и он(Моур...) внимательно к этому относится.
Правда заключается в том, что, хотя это и непросто, швейцарский футболист очень любит Барселону. Он легко выходит на площадку, меняет его ритм игры или разрывает линии. Даже не знаю, мало таких футболистов, которые стремятся помогать таких команд как у Барсы(нынешняя). Одного помню - Эдгара Давидса, но все-таки таких футболистов мало, еще и ситуация другая. Не знаю...
Несмотря на интерес со стороны Сити, ситуация непростая, и «Барсе» придется быстро отреагировать, если она рассматривает возможность воспользоваться услугами игрока с 24-летним стажем, потому что это не единственная команда, которая участвует в гонке. Рим Жозе Моуринью также следит за ситуацией Закарии, и он(Моур...) внимательно к этому относится.
Правда заключается в том, что, хотя это и непросто, швейцарский футболист очень любит Барселону. Он легко выходит на площадку, меняет его ритм игры или разрывает линии. Даже не знаю, мало таких футболистов, которые стремятся помогать таких команд как у Барсы(нынешняя). Одного помню - Эдгара Давидса, но все-таки таких футболистов мало, еще и ситуация другая. Не знаю...