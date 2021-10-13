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Закариа хочет перейти в «Барселону»

вчера, 14:15

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа решил сменить клубную прописку.

Сообщается, что футболист хочет перейти в «Барселону». Контракт игрока истекает летом следующего года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:21
Арустамян: ааа, это закария был, а не Захарян.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:01
Ну ну...не туда лыжи навострил
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:17, ред.
Барселона через несколько месяцев хочет получить «дополнительного» полузащитника, и Денис Закария, игрок Менхенгладбаха, звучал как один из вариантов на следующее лето из-за того, что он завершает свое соглашение с Менхенгладбахом летом 2022 года и, по последним данным, не намерен продлевать договор. Кроме того, у швейцарца есть профиль, который нравится Барсе, и который подошел бы команде.

Несмотря на интерес со стороны Сити, ситуация непростая, и «Барсе» придется быстро отреагировать, если она рассматривает возможность воспользоваться услугами игрока с 24-летним стажем, потому что это не единственная команда, которая участвует в гонке. Рим Жозе Моуринью также следит за ситуацией Закарии, и он(Моур...) внимательно к этому относится.

Правда заключается в том, что, хотя это и непросто, швейцарский футболист очень любит Барселону. Он легко выходит на площадку, меняет его ритм игры или разрывает линии. Даже не знаю, мало таких футболистов, которые стремятся помогать таких команд как у Барсы(нынешняя). Одного помню - Эдгара Давидса, но все-таки таких футболистов мало, еще и ситуация другая. Не знаю...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:16
Ну если возьмут,почему не перебраться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:08
А кто не хочет перейти в барселону!?
1bear
1bear
вчера в 14:42
он видимо не понимает,что сильно рискует...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:35
А вот это - уже годный трансфер. Особенно на фоне Санчеза...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:17
Там нет денег
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