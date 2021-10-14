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Шварц: «Будет эмоциональная игра против „Спартака“»

вчера, 13:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Очень рады предстоящему дерби. Будет эмоциональная игра, с высоким накалом. Не так важно, какие результаты были до этого. Не смотрим на таблицу, главное сыграть организованно в обороне. Нам надо включить все наши скорости в атаке. Хотим добиться нужного нам результата.

Соперник на ходу, они добились положительных результатов. С «Наполи» показали классную игру, добились победы. Мы проанализировали их игру, а также нашу последнюю игру с соперником. Нам надо поддерживать высокий темп от начала до конца.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:13
Там Карасев будет, есть шанс на адекватность.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:37
Зачем же так сразу Шварц...??? Все замыслы и тайны на матч раскрывать...)
Борислaв
Борислaв
вчера в 16:55
Жду хорошего матча...
альсато
альсато
вчера в 15:16
команды-бегущие!...зрелищный матч увидим.
112910415
112910415
вчера в 14:47
ждём с нетерпением, однако !
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Матч точно получится ярким и зрелищным . И пусть победит сильнейший Динамо !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:14
Если судьи не накосячать, то игра будет зрелищной...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:12
Игра на три результата. "Динамо" за весь чемпионат проигрывало "Ахмату" ( в Грозном может всякое быть) и выходцам из ФНЛ - "Нижнему" и "Крыльям" (причем а последнем матче), то поэтому согласно логике в предстоящем матче все говорит за то, что "Динамо" должно одержать победу. Но как говорится, основная фишка "Спартака" - проигрывать, когда все ждут победы и побеждать, когда никто не на что не надеется. Поэтому прогноз - "Спартак" не проиграет.
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вчера в 13:40
Дерби всегда эмоциальное
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:40
Дерби есть дерби
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:34
Забитые мячи должны быть.
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