Шварц: «Будет эмоциональная игра против „Спартака“»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Очень рады предстоящему дерби. Будет эмоциональная игра, с высоким накалом. Не так важно, какие результаты были до этого. Не смотрим на таблицу, главное сыграть организованно в обороне. Нам надо включить все наши скорости в атаке. Хотим добиться нужного нам результата.

Соперник на ходу, они добились положительных результатов. С «Наполи» показали классную игру, добились победы. Мы проанализировали их игру, а также нашу последнюю игру с соперником. Нам надо поддерживать высокий темп от начала до конца.