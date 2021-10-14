Канчельскис: «Большое счастье, что РФС убрал Черчесова из сборной России»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о выступлениях национальной команды под руководством .

Работой Карпина доволен, игрой — в меньшей степени. Последний матч со Словенией только был похож на футбол, до этого всё совсем печально. Пока матч на матч не приходится. Но это сейчас не имеет никакого значения. Главное — добываются очки.

После Евро вообще никто не мог предположить, что будем идти на первом месте и думать о выходе не через стыки. Впереди решающая битва с хорватами.

Пока всё складывается хорошо. Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова. Это правильное решение.

Чемпионат Европы показал, что команда исчерпала себя. У игроков просто не было мотивации играть дальше за этого тренера. Тяжело представить, чтобы та команда выиграла четыре таких важных матча. Но это не говорит о том, что сейчас более мастеровитые футболисты, нет. Просто при Черчесове у футболистов уже не было желания биться, они играли инертно. Сейчас видно, что у ребят горят глаза и есть огромное желание доказать всем свою состоятельность.