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Канчельскис: «Большое счастье, что РФС убрал Черчесова из сборной России»

вчера, 12:30

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлениях национальной команды под руководством Валерия Карпина.

Работой Карпина доволен, игрой — в меньшей степени. Последний матч со Словенией только был похож на футбол, до этого всё совсем печально. Пока матч на матч не приходится. Но это сейчас не имеет никакого значения. Главное — добываются очки.

После Евро вообще никто не мог предположить, что будем идти на первом месте и думать о выходе не через стыки. Впереди решающая битва с хорватами.

Пока всё складывается хорошо. Импульс от прихода Карпина огромный, все футболисты захотели играть в футбол. Большое счастье, что РФС все-таки решил убрать Черчесова. Это правильное решение.

Чемпионат Европы показал, что команда исчерпала себя. У игроков просто не было мотивации играть дальше за этого тренера. Тяжело представить, чтобы та команда выиграла четыре таких важных матча. Но это не говорит о том, что сейчас более мастеровитые футболисты, нет. Просто при Черчесове у футболистов уже не было желания биться, они играли инертно. Сейчас видно, что у ребят горят глаза и есть огромное желание доказать всем свою состоятельность.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:17
Все верно. Черчесов ведь только начальству умел угождать, а с игроками был максимально токсичен даже в телеэфирах на всю страну! Оскорблял, унижал. А представьте, что он нес в раздевалке..
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:02
Ну все у Андрея праздник...
3hyhzesbdank
3hyhzesbdank
вчера в 15:41
Давно надо было убирать тупого упрямого барана
альсато
альсато
вчера в 15:02
пока не наступит ЗАВТРА-не поймешь как хорошо было СЕГОДНЯ!
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:45
В чем то он прав.....
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:28
Канчельскис всегда был против Черчесова и он один из немногий, кто в этом вопросе был постоянен. Абсолютно с ним согласен, что 1/4 финала в 2018 - это результат огромного эмоционального подъёма сборной, основанного на её масштабной поддержке буквально всей страной от мала до велика. Факторы домашних полей и достаточно удачного жребия в группе, тоже, безусловно сыграли свою роль в этом успехе. Роль же Черчесова, как тренера, в таком удачном результате была минимальна. Там с его стороны надо было просто не навредить, с чем он и справился. Ну а после того ЧМ, как раз и начался сплошной вред. Отбор на Евро ещё прошли по инерции, хотя и были мальчиками для битья с Бельгией, ну а дальше началось то, что и должно было произойти с этим тренером - стагнация, регресс, игровой и тактический примитивизм на поле, напряжённая атмосфера и микроклимат внутри сборной, скрытое нежелание играть за этого тренера, отсутствие улыбок и раскрепощённости на лицах игроков, только напряжённость и раздражение и полная деградация в игре команды. Жаль, что пик этого общего развала как раз и пришелся на Евро 2020. Что бы было со сборной, останься в ней Черчесов и дальше - даже страшно подумать! Спасибо Кремлю, с подачи которого и решили расторгнуть контракт с этим тренерским штабом. А то этот пресловутый комитет в РФС с сидящими там древними людьми, выразил поддержку этому тренеру и после провального Евро и желание продолжить с ним сотрудничество! Так что, трижды прав Канчельскис - это большое счастье, что Черчесова всё же убрали из сборной России!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:52
Одна игра и мнение о тренере переворачивается.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:49
И этого скоро уберут, только со скандалом
shlomo
shlomo
вчера в 12:58
В чем то можно согласиться...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Как все быстро переобуваются.! Канчельскис, Шалимов, Уткин, Черданцев и т.д. и т.п.
drug01
drug01
вчера в 12:53
Долго терпели
Cat01
Cat01
вчера в 12:53
Надо было раньше убирать
beefs
beefs
вчера в 12:42
да рано поете оды, дождитесь результата...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31
Ну вот, опять двадцать пять.
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