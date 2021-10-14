Семак объяснил, почему «Зенит» неудачно выступил в прошлых сезонах ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему питерский клуб в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выглядит иначе, чем в прошлых.
Если взять все наши три сезона в ЛЧ, то первый не получился, хотя выступили неплохо с точки зрения очкового запаса. Что касается предыдущего розыгрыша, то коронавирус очень сильно повлиял на нашу команду. У нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших игроков. Если три-четыре футболиста выпадают из состава, для нас это уже становится проблемой. Поэтому важно, чтобы все были в строю. К примеру, Малком не принимал участия в матчах ни в первый, ни во второй год. В прошлом сезоне вообще была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята выходили на замену, а иногда и в стартовом составе. Тот же Данила Прохин, Даниил Шамкин и другие, кто смог на себе ощутить, что это такое. По сути, у нас не хватило ресурса.
В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры.
Мы должны правильно распоряжаться теми ресурсами и теми качествами, которые есть у наших игроков. Сейчас две игры сложились для нас неплохо. Конечно, с точки зрения результата хотелось большего. Но я думаю, в игре с «Челси» мы что могли, то и сделали. Сыграли достойно. Матч против «Мальме» сложился для нас очень хорошо. Но это пока ни о чем не говорит. Впереди у нас еще четыре игры. Всё может измениться. Но нам бы очень хотелось, чтобы мы продолжали хорошо играть и брать очки.
единственная и главная претензия к Семаку, это то, что на домашний матч с Брюгге вышли играть с тактикой "бедного родственника". Где вы, Сергей Богданович собирались набирать очки, если не в домашнем матче с объективно слабейшей командой из всех остальных? А так, остальное - всё верно.
единственная и главная претензия к Семаку, это то, что на домашний матч с Брюгге вышли играть с тактикой "бедного родственника". Где вы, Сергей Богданович собирались набирать очки, если не в домашнем матче с объективно слабейшей командой из всех остальных? А так, остальное - всё верно.
Вобщем резюме такое, я делал всё правильно, но вот обстоятельства сложились не в нашу пользу, как то не очень профессионально как минимум
Вобщем резюме такое, я делал всё правильно, но вот обстоятельства сложились не в нашу пользу, как то не очень профессионально как минимум
То есть итог был таков: последнее место в группе когда Дзюба это сказал. Даже за ЛЕ не зацепились.
PS До короны это все было, но он там тоже причину придумывал.
То есть итог был таков: последнее место в группе когда Дзюба это сказал. Даже за ЛЕ не зацепились.
PS До короны это все было, но он там тоже причину придумывал.
"В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры."
Ждем Зенит в полуфинале,наконец-то...)))
"В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры."
Ждем Зенит в полуфинале,наконец-то...)))