Семак объяснил, почему «Зенит» неудачно выступил в прошлых сезонах ЛЧ

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, почему питерский клуб в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выглядит иначе, чем в прошлых.

Если взять все наши три сезона в ЛЧ , то первый не получился, хотя выступили неплохо с точки зрения очкового запаса. Что касается предыдущего розыгрыша, то коронавирус очень сильно повлиял на нашу команду. У нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших игроков. Если три-четыре футболиста выпадают из состава, для нас это уже становится проблемой. Поэтому важно, чтобы все были в строю. К примеру, Малком не принимал участия в матчах ни в первый, ни во второй год. В прошлом сезоне вообще была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята выходили на замену, а иногда и в стартовом составе. Тот же Данила Прохин, Даниил Шамкин и другие, кто смог на себе ощутить, что это такое. По сути, у нас не хватило ресурса.

В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры.

Мы должны правильно распоряжаться теми ресурсами и теми качествами, которые есть у наших игроков. Сейчас две игры сложились для нас неплохо. Конечно, с точки зрения результата хотелось большего. Но я думаю, в игре с «Челси» мы что могли, то и сделали. Сыграли достойно. Матч против «Мальме» сложился для нас очень хорошо. Но это пока ни о чем не говорит. Впереди у нас еще четыре игры. Всё может измениться. Но нам бы очень хотелось, чтобы мы продолжали хорошо играть и брать очки.