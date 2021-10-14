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Семак объяснил, почему «Зенит» неудачно выступил в прошлых сезонах ЛЧ

вчера, 12:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему питерский клуб в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выглядит иначе, чем в прошлых.

Если взять все наши три сезона в ЛЧ, то первый не получился, хотя выступили неплохо с точки зрения очкового запаса. Что касается предыдущего розыгрыша, то коронавирус очень сильно повлиял на нашу команду. У нас не было большой скамейки, чтобы заменить выбывших игроков. Если три-четыре футболиста выпадают из состава, для нас это уже становится проблемой. Поэтому важно, чтобы все были в строю. К примеру, Малком не принимал участия в матчах ни в первый, ни во второй год. В прошлом сезоне вообще была сложнейшая ситуация, когда совсем молодые ребята выходили на замену, а иногда и в стартовом составе. Тот же Данила Прохин, Даниил Шамкин и другие, кто смог на себе ощутить, что это такое. По сути, у нас не хватило ресурса.

В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры.

Мы должны правильно распоряжаться теми ресурсами и теми качествами, которые есть у наших игроков. Сейчас две игры сложились для нас неплохо. Конечно, с точки зрения результата хотелось большего. Но я думаю, в игре с «Челси» мы что могли, то и сделали. Сыграли достойно. Матч против «Мальме» сложился для нас очень хорошо. Но это пока ни о чем не говорит. Впереди у нас еще четыре игры. Всё может измениться. Но нам бы очень хотелось, чтобы мы продолжали хорошо играть и брать очки.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:04
Приятно, что у других клубов( нероссийских) никогда не бывает кадровых проблем, и они никогда не играют с нашими командами вторыми составами.
единственная и главная претензия к Семаку, это то, что на домашний матч с Брюгге вышли играть с тактикой "бедного родственника". Где вы, Сергей Богданович собирались набирать очки, если не в домашнем матче с объективно слабейшей командой из всех остальных? А так, остальное - всё верно.
Legend 6
Legend 6
вчера в 23:02
А в этом году, Карпин бросил Зюбу на произвол судьбы, поэтому опять всем проиграют
cska1948
cska1948 ответ vinjard (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Перечисленных вами игроков учили играть в футбол ещё специалисты советской школы, а не легионеры, как многие ошибочно думают. Легионеры ещё ни кого не научили и никогда не научат. Учат играть в футбол детские тренеры, а дальше способные футболисты совершенствуют своё мастерство. Но если нет фундамента, то и совершенствовать нечего.
Futurista
Futurista
вчера в 20:02, ред.
Игра Зенита в ЛЧ как разворот тренда на бирже...неуловима и сложно предсказуема...несмотря на профессионализм трейдера и вложенные финансы...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:48
Посмотрим,какую арию споёт уже к концу текущего года.
particular
particular
вчера в 19:43
Приятно, когда мастер с высокой трибуны всё разъясняет толпе страждущих :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:27
А что ещё главный тренер может сказать в оправдание бездарной игры своей команды ? Вот и лепечет, не понимая, что болельщики и специалисты не дураки и прекрасно разбираются в причинах неудач "Зенита" - неконкурентоспособный коллектив и слабый тренер. Хотя г-на Семака я виню в меньшей степени: "Зенит" и лучшие клубы Европы находятся на разных полюсах и даже если бы у первого состав был полностью укомплектован, максимум, за что он мог зацепиться - выход из группы. По рабоче-крестьянски - игроки НЕ ТЕ.
санек002
санек002 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:20
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 19:13
    а почему он не упомянул, что он как тренер просто ноль
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 19:04
    Значит Баварии карантин помог выиграть лч
    Вобщем резюме такое, я делал всё правильно, но вот обстоятельства сложились не в нашу пользу, как то не очень профессионально как минимум
    vinjard
    vinjard ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Дно оно всегда было, а его еще и пробили введя лимит на легов. В Зените даже нет своих игроков уровнем Кержакова, Аршавина и Денисова. Были же ведь.
    vinjard
    vinjard
    вчера в 18:01, ред.
    Просто отговорки на счёт короновируса. Кто помнит ту группу где с Зенит с Лионом играл? Так вот самая легкая группа была, можно было без проблем выйти из неё,игроки были в норме. Даже обязаны были выйти. А Дзюба тогда ещё выкинул фразу - мы просто об...сь!!
    То есть итог был таков: последнее место в группе когда Дзюба это сказал. Даже за ЛЕ не зацепились.
    PS До короны это все было, но он там тоже причину придумывал.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 17:58
    Как обычно один бесполезный трёп от Семака.Что, интересно, Богданыч скажет по окончании этого розыгрыша.
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    вчера в 17:00
    Посмотрим, что после этих игр будешь говорить
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 15:55
    Как будто сейчас из группы выйдут! Смешно ...
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 15:52
    Расскажите кто-нибудь Сергею, что все клубы были в одинаковом положении, а выпускать молодых игроков - это обычная практика даже во вне карантинное время.
    альсато
    альсато ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Это здорово!...что ты понял "САМОЕ ГЛАВНОЕ"! (в украинском чемпе)
    STVA 1
    STVA 1 ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 15:26
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 15:22
      Об какой-либо успешности еще рано говорить,впереди столько игр!!!Одна победа,по-факту над аутсайдером,работы много!!!
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      вчера в 15:01
      У Брюгге не было пол команды из за ковида и все равно гоняли зенит, просто наш чемпионат дно.и мы не привыкли к новому футболу
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 14:55, ред.
      Жаль Семак не тренировал Витселя. Он бы ему в голову говорил, повышал уровень риторики.
      альсато
      альсато ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 14:43
      во франции средняя зарплата 135 тыс. руб. (на наши) ХОЧЕШЬ ТУДА?))))))
      STVA 1
      STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 14:18
      Есть по составу но не по менталитету
      STVA 1
      STVA 1 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
      вчера в 14:17
      Самое главное что в украинском чемпе нет раздутыз зарплат и поэтому местные игроки стараются прогрессировать чтобы уехать в более сильный чемп на хорошую зарплату!Нашим "ЗМС"не надо прогрессировать и куда то уезжать((
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      вчера в 14:11
      Никто Семак тебя за язык не тянул...))

      "В этом году у нас добавилась вариативность: пришел Клаудиньо, здоров Малком… Плюс Вендел, который в этом сезоне адаптировался. В прошлом году он пришел практически за неделю до старта. Мы не могли на него рассчитывать. Если разобраться, тогда у нас не было именно тех, кто сейчас определяет качество и рисунок игры."

      Ждем Зенит в полуфинале,наконец-то...)))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 13:59
      Как будто в этом году удачно выступает.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 13:58
      жаль, выборы прошли... семака - в думу!! ему место только там!! готовый пи...доб..., пардон, спикер!
      Oplot
      Oplot ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 13:54
      Зенит сейчас в такой форме,что может обыграть любой клуб мира,а Семак в перспективе в топе лучших тренеров.
      Oplot
      Oplot ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 13:52, ред.
      у Вас очень сильно развита причино-следственная связь, на гениальном уровне! Мне всегда интересно общаться с такими людьми как Вы:)
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 13:50
      Лучше бы промолчал , умнее бы выглядел !
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