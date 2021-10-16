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«Не всегда сильная команда побеждает». Семак после поражения от «Арсенала»

вчера, 16:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Это футбол. Выигрывает та команда, которая забивает. Моментов создали много, но не забили. Большая часть игры сегодня прошла у штрафной площади. Конечно, надо забивать в тех моментах, которые создавали. Результат был бы другой.

Где-то у нас были сегодня командные ошибки, где-то индивидуальные. Будем разбирать, почему мизерное количество моментов превратилось в два мяча. Нас это не устраивает. Что касается замен, всех кого могли поменяли и освежили.

Два подряд поражения? Игра на игру не приходятся, в игре и по моментам мы должны были побеждать, но не всегда сильная команда побеждает.

Матч с «Арсеналом» стал знаковым для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:55
Не думал, что для навесов это так важно..
Garrincha58
Garrincha58 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 18:53
а я на туляков поставил потому что была стопроцентная уверенность
Garrincha58
Garrincha58 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:52
нет они ещё и Динамо влетят, а потом и в Турину так что четыре проигрыша гарантированы
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:50
Семак пока ты у руля команды она не может быть сильной потому что ты тренеришка выигрывать можешь только с помощью судей
cska1948
cska1948
вчера в 18:50
«Не всегда сильная команда побеждает». Семак после поражения от «Арсенала»
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Раз команда не победила, значит соперник был сильнее!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:03
В РПЛ сильная команда вообще никогда не побеждает, так как сильных команд нет.
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:54
Это надо было такую квашню тренером поставить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:34
"Зенит" рассчитывал с минимальными затратами сил в этом матче забрать три очка. Впереди тяжелый матч в Лиге Чемпионов - на сто процентов выкладываться в Туле явно намерения не было, поэтому взвинчивать темп петербужцы не собирались. Основной проблемой "Зенита" в игре с "Арсеналом" наверное считаю отсутствие забивного нападающего в завершающей фазе атаки. Игроки "Зенита" создали гораздо больше остроты у ворот туляков, а вот с реализацией были проблемы. Азмун пропускал матч из-за красной карточки, а медленного возрастного Артема, основным плюсом которого являются его габариты, хватило только на один мяч. Тренерскому штабу "Зенита" в случае расставания с Азмуном необходимо подыскать ему достойную замену. А Семаку предоставляется шанс реабилитироваться в матче с "Ювентусом". Да, и очень разочаровал Ловрен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:29
Тем интереснее дальше чемпионат.
berda2003
berda2003
вчера в 17:19
все знают, что семакин недалёкий, но что такой тупой - открытие...
кто это сильная команда? она в принципе, не может быть сильной, при таком тренере...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:15
А вот тут уж видна тренерская недоработка..
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:06
Засиделся ты у руля, Богданыч... Сотый раз на одной и той же мине подрываешься.
Cat01
Cat01
вчера в 17:00
Ставка сгорела...
drug01
drug01
вчера в 16:59
Совсем плохо
idres
idres
вчера в 16:54
После проигрышей наступают выигрыши...
Futurista
Futurista ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:52
В футболе все возможно)...что сегодня и показал Арсенал...
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:50
В этот раз у Зенита Санкт-Петербурга повыше шансы приятно удивить тех кто за него болеет или переживает, если брать выступление в еврокубках в целом, но всё ещё сохраняется возможность провалится на групповом этапе Лиги Чемпионов. Думаю что Зенит Санкт-Петербург займёт третье место в группе и затем вылетит из Лиги Европы после первого двухмачтового противостояния.
Futurista
Futurista ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:46
Его кулинарные предпочтения вряд ли изменятся...фиаско как тренера...
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:42
Уверен что его положение не столь шатко, если Вы об отставке, знать точно не могу что Вы имели ввиду, возможно Вы имели ввиду «до того как он снова станет есть мясо».
Futurista
Futurista
вчера в 16:40
Семаку осталось два проигрыша до фиаско...Ювентусу и Спартаку...
beefs
beefs
вчера в 16:30
Режиссер сказал что пора создать напряженность и интригу в чемпионате...
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