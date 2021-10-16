Червиченко — о Клаудиньо в сборной России: «Шедевральное решение»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективе выступления полузащитника «Зенита» Клаудиньо за сборную России.

Мне кажется, немного похоже на фантазию, он заигран за бразильскую сборную, а чтобы поменять гражданство нужны какие-то серьезные основания, это не просто захотел и поменял. Гильерме не был заигран за сборную Бразилии, Фернандес тоже, а этот в составе национальной команды стал олимпийским чемпионом. Просто желания недостаточно, нужно найти какую-то русскую бабушку, нужно прожить в России 5 лет.

Ему, наверное, могут каким-то образом выдать паспорт в ускоренном режиме, но, если бы всё было так просто, игроки бегали бы по сборным.

Для этого нужно соблюсти много бюрократических процедур. Конечно, будет великолепно, если он будет выступать за нашу сборную, хороший игрок, нам такого не хватает, если это можно сделать — шедевральное решение.