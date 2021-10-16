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Каряка: «Сложно угадать, как будет развиваться матч „Спартак“ — „Динамо“»

вчера, 13:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Мы можем ожидать всё что угодно от этого матча, поэтому сложно делать какие-то прогнозы. В принципе, и «Динамо» хорошо играет в последнее время, и у «Спартака» налаживается игра. Мы увидим интересное дерби, это точно.

В «Спартаке» есть мотивированные игроки, которые хотят доказать, что достойны быть в основном составе. У «Динамо» тоже подобрался хороший коллектив, поэтому, положа руку на сердце, скажу, что сложно что-то предугадать в этой игре, как она будет развиваться.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:22
Победы Спартака над супер клубами Уфа и Ахмат с разгоромныи счётом 1:0 безусловно вселяет страх в поклонников Динамо. А Шварц, Захарян, Фомин, Шима, Варела, Тюкавин вообще трепещут. Посмотрим. Мне кажется шансы динамо повыше. Могу ошибиться, но не хочу
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