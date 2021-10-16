Каряка: «Сложно угадать, как будет развиваться матч „Спартак“ — „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Мы можем ожидать всё что угодно от этого матча, поэтому сложно делать какие-то прогнозы. В принципе, и «Динамо» хорошо играет в последнее время, и у «Спартака» налаживается игра. Мы увидим интересное дерби, это точно.

В «Спартаке» есть мотивированные игроки, которые хотят доказать, что достойны быть в основном составе. У «Динамо» тоже подобрался хороший коллектив, поэтому, положа руку на сердце, скажу, что сложно что-то предугадать в этой игре, как она будет развиваться.