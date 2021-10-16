ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Булыкин: «Мне кажется, в дерби „Спартака“ и „Динамо“ всё закончится вничью»

вчера, 12:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 11-го тура РПЛ.

Я думаю, нас ждет жаркое дерби, голы будут. Но, мне кажется, все закончится вничью. Клубам нужна эта победа. «Динамо» наверху таблицы находится, и им нужно продолжать в том же духе. «Спартаку» нужно показывать, что они, наконец, нащупали свою игру, и им тоже нужно выигрывать.

Сказать, как скажутся на результаты потери «Спартака» в составе, нельзя. Когда лидеры выпадают, это всегда влияет на игру. В составе команды есть молодые футболисты, которые могут выйти и хорошо себя проявить. Потери есть всегда во всех клубах. Как команда на это отреагирует, можно узнать только в конце матча, когда уже будет финальный счет.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Спартака» и «Динамо».

Все новости
Тюкавин: «„Динамо“ потеряло концентрацию в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 12:48 Комментарии3
Титов: «Так и не понял, какую игру ставит Витория в „Спартаке“»
Сегодня, 12:18 Комментарии11
Литвинов: «Игроки „Спартака“ показали характер в матче с „Динамо“»
Сегодня, 11:37 Комментарии1
Васин: «ЦСКА ждёт непростая игра с „Уралом“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Булыкин — о московском дерби: «Думаю, что болельщикам понравилось»
Сегодня, 00:42 Комментарии18
Шварц: «Могли сделать счёт 3:0»
Вчера, 22:18 Комментарии22
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:05
И меня тоже))
cska1948
cska1948
вчера в 13:00
Нас устроит ничья в этом матче.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100