Булыкин: «Мне кажется, в дерби „Спартака“ и „Динамо“ всё закончится вничью»

Бывший игрок московского «Динамо» высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 11-го тура РПЛ .

Я думаю, нас ждет жаркое дерби, голы будут. Но, мне кажется, все закончится вничью. Клубам нужна эта победа. «Динамо» наверху таблицы находится, и им нужно продолжать в том же духе. «Спартаку» нужно показывать, что они, наконец, нащупали свою игру, и им тоже нужно выигрывать.

Сказать, как скажутся на результаты потери «Спартака» в составе, нельзя. Когда лидеры выпадают, это всегда влияет на игру. В составе команды есть молодые футболисты, которые могут выйти и хорошо себя проявить. Потери есть всегда во всех клубах. Как команда на это отреагирует, можно узнать только в конце матча, когда уже будет финальный счет.