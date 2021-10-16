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Губерниев — о Клаудиньо: «Такие „россияне“ нам точно не нужны в сборной»

вчера, 14:25

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Я был бы за натурализацию Клаудиньо, но сама формулировка его ответа смущает. Это как «Дай нам, боже, что другим негоже». Вот такие «россияне» нам точно не нужны в сборной. Футболист он хороший, но в данной ситуации это выглядит как одолжение, поиск выгоды. Кончено, такими кадрами не разбрасываются, он отличный игрок. Но я скептически отношусь к подобному роду заявлений.

Что-то от Гильерме или Марио Фернандеса я такого не слышал, они именно хотели играть за сборную России, а не говорили «если не вызовут». Не представляю таких высказываний от Виктора Ана или Уайлда — они выступают за Россию со всей любовью. Думаю, формулировку Клаудиньо надо поменять, по крайней мере прочувствовать это для себя. А в таком виде это неприемлемо и не нужно.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Так зачем было коментировать то , что было шуткой человека который не хотел грубо отвечать на глупый вопрос журналиста?! Ну послал бы он его , уверен Губерниев и тут бы что нить ляпнул )) Вообщем не понимаю что вы так за этого телекомментатора встали горой, нравиться он вам как телеведущий ради бога. Так что дальше не вижу смысла обсуждать этого персонажа. Для вас он может и лучший, для меня это ..... даже культурного слово не подобрать ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
А чем мы лучше Губерниева ? Почему мы можем что-то комментировать, а ему вы в этом праве отказываете ? Даже если он вам чем-то не нравится.
BDA8181
BDA8181 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Так я написал что нужно ему вставить пять копеек ))) Да и комментатором его назвать трудно. Даже не понятно каким боком он вообще попал в телевидение, явно не на гребле и не на лыжах )) Вообщем удачи вам ))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:24
Уважаемые пользователи. Не Губерниев задавал этот идиотский вопрос бразильцу. Комментатор лишь анализирует его слова, а потому ваши нападки на него беспочвенны. Научитесь анализировать сказанное другими.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:18
Не ответ Клаудиньо должен был смутить комментатора, а идиотский вопрос того, кто спросил бразильца об этом. Да, переводятся профессионалы в нашей стране, остаются любители и полу - любители. И так во многих сферах жизни. Потому и находимся в одном всем известном месте.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:49
лучше бы он помолчал...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 15:19
Фернандес вон даже язык не учил,если бы вызывали в сборную, то конечно бы он выбрал Бразилию,но по саммоотдаче не было претензий, играл от всей души, да и выглядит Фернандес как русский внешне
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:19, ред.
Такой игрок как Клаудиньо был бы серьезным усилением для сборной России,т.к по мастерству ни один игрок сборной не обладает такими качествами как бразилец....ну может быть только Головин, ну и Захарян с Бакаевым если только еще прибавят...
Клаудиньо, в отличаи того же Малкома ,на мой взгляд будет одним из основных игроков в сборной Бразилии, т.к даже в Олимпийской сборной дирижировал игрой на победной для Бразильцев Олимпиаде в Токио. И если деньги невскружат ему голову, то Зенит окажется лишь промежуточным клубом перед переходом в более сильный чемпионат и более сильную команду.
112910415
112910415
вчера в 15:13
мы долго колебались, но пришёл Губерниев и всё зарешал )
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:12
Да еще и неизвестно, может он рукоблуд. Какая тогда сборная..
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:11
На лыжах не умеет стоять,по мишеням мажет...,нет,не нужен нам такой футболист в сборной...)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:06
Спортивный комментатор, больше напоминающий ведущего дешевого скандального шоу, рассуждает о сомнительных перспективах бразильского легионера в сборной, которая в ближайшей перспективе вряд ли выиграет какие-нибудь медали или титулы. Ну что Клаудиньо следовало говорить: никогда и ни за что в сборной России играть не буду? Просто дал понять, что игра в российской сборной команде не является для него основной задачей. И нам не надо и ему не за счастье.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:03
В РПЛ выступает много легионеров, которые не являются игроками своих сборных и теоретически в случае натурализации могут выступать за сборную России. Поэтому журналистам, когда особо писать не о чем, а движуха нужна, нужно периодически у них спрашивать, как они относятся к возможности выступать за сборную России. Клаудиньо обсудили, когда наступит следующее новостное безрыбье, можно поинтересоваться условно у Кордобы из "Краснодара" о его желании играть за нашу сборную и в случае ответа в стиле " а почему бы нет", неделю обсуждать Кордобу, так глядишь до конца сезона наши футбольные медиа эксперты всех и обсудят. Языком молоть не мешки ворочать. Как обычно личное мнение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:45
Сказал главный аналитик страны
ABir
ABir
вчера в 14:42
Пусть за свою играет
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:36
А то что он отшутился в интервью по поду играть за сборную,Губерниеву не в домёк. Парень ясно дал понять что играть не будет. Или лыжнику нужно вставить свои пять копеек. Не люблю этого коментатора,у него мозг,как смазка вечно не подходящая для лыж в сборной Россий)))
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