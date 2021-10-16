Губерниев — о Клаудиньо: «Такие „россияне“ нам точно не нужны в сборной»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Я был бы за натурализацию Клаудиньо, но сама формулировка его ответа смущает. Это как «Дай нам, боже, что другим негоже». Вот такие «россияне» нам точно не нужны в сборной. Футболист он хороший, но в данной ситуации это выглядит как одолжение, поиск выгоды. Кончено, такими кадрами не разбрасываются, он отличный игрок. Но я скептически отношусь к подобному роду заявлений.

Что-то от Гильерме или Марио Фернандеса я такого не слышал, они именно хотели играть за сборную России, а не говорили «если не вызовут». Не представляю таких высказываний от Виктора Ана или Уайлда — они выступают за Россию со всей любовью. Думаю, формулировку Клаудиньо надо поменять, по крайней мере прочувствовать это для себя. А в таком виде это неприемлемо и не нужно.