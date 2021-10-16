Червиченко: «Витория — бедолага, его увольняют по 3 раза в день»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

К дерби «Динамо» подходит более злым, агрессивным и более готовым. В «Спартаке» же продолжаются непонятные шатания: нестабильность у всех игроков, подогревание ситуации журналистами и публикой, уже доведённое до истерии. Раньше травили Виторию, а сейчас уже и за Максименко взялись. Команда сейчас просто бедолага, её постоянно держат в нервном напряжении, что она не может провести спокойно даже пару туров.

Всё время говорю, что у «Спартака» не всё так плохо, просто у команды слишком много ментальных проблем, а не футбольных. Игра у некоторых игроков разваливается и не складывается именно из-за этого напряжённого состояния. Витория — бедолага, его ведь увольняют по три раза в день. Уверен, если «Спартак» сегодня не выиграет, то все опять будут увольнять Руя. Как человек может работать в таких условиях?