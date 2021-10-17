Ситуация с горением торфяников не помешает проведению матча «Урал» — ЦСКА

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вчера, 10:40

В пресс-службе «Урала» сообщили, что смог и запах гари, которые могли бы помешать проведению матчу 11-го тура РПЛ с ЦСКА , не наблюдаются в районе стадиона «Екатеринбург-Арена».

Идет плановая подготовка к матчу «Урал» — ЦСКА , он начнется в 16:00 (14:00 мск). Наши гости приехали накануне в Екатеринбург, все в штатном режиме, все службы готовятся, в том числе стадион. Я сейчас сам нахожусь на «Екатеринбург-Арене», и здесь, в центре города, какой-то гари или смога не наблюдается, поэтому матч «Урал» — ЦСКА состоится.