Ситуация с горением торфяников не помешает проведению матча «Урал» — ЦСКА

В пресс-службе «Урала» сообщили, что смог и запах гари, которые могли бы помешать проведению матчу 11-го тура РПЛ с ЦСКА, не наблюдаются в районе стадиона «Екатеринбург-Арена».
Идет плановая подготовка к матчу «Урал» — ЦСКА, он начнется в 16:00 (14:00 мск). Наши гости приехали накануне в Екатеринбург, все в штатном режиме, все службы готовятся, в том числе стадион. Я сейчас сам нахожусь на «Екатеринбург-Арене», и здесь, в центре города, какой-то гари или смога не наблюдается, поэтому матч «Урал» — ЦСКА состоится.
Ранее стало известно, что матч с «Уралом» пропустит один из форвардов ЦСКА.
Сомнения, однозначно, имеются. Но постараюсь залить их порцией жидких лекарственных препаратов 😉 Уступать и делить очки крайне нежелательно 😠
Сомнения, однозначно, имеются. Но постараюсь залить их порцией жидких лекарственных препаратов 😉 Уступать и делить очки крайне нежелательно 😠
Что-то у меня на сегодняшний матч сомнения из-за угла грозят пальчиком ☝😉 . Ну в любом случае пожелаю только Победы ✌. И в холодильнике уже омолаживающие ингредиенты стоят👉💫🥃🥃🥃💫 в ожидании момента ⚽️🎆 , ждёмссс ✊🙋♂️
Что-то у меня на сегодняшний матч сомнения из-за угла грозят пальчиком ☝😉 . Ну в любом случае пожелаю только Победы ✌. И в холодильнике уже омолаживающие ингредиенты стоят👉💫🥃🥃🥃💫 в ожидании момента ⚽️🎆 , ждёмссс ✊🙋♂️