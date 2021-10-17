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Ситуация с горением торфяников не помешает проведению матча «Урал» — ЦСКА

вчера, 10:40
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В пресс-службе «Урала» сообщили, что смог и запах гари, которые могли бы помешать проведению матчу 11-го тура РПЛ с ЦСКА, не наблюдаются в районе стадиона «Екатеринбург-Арена».

Идет плановая подготовка к матчу «Урал» — ЦСКА, он начнется в 16:00 (14:00 мск). Наши гости приехали накануне в Екатеринбург, все в штатном режиме, все службы готовятся, в том числе стадион. Я сейчас сам нахожусь на «Екатеринбург-Арене», и здесь, в центре города, какой-то гари или смога не наблюдается, поэтому матч «Урал» — ЦСКА состоится.

Ранее стало известно, что матч с «Уралом» пропустит один из форвардов ЦСКА.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:40
очень нужны очки Уралу, очень !
zsb1961
zsb1961
вчера в 14:32
Хорошая новость!
Ironigor
Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:43
Да и водочка там же с селёдочкой ,ждёт картошечку с духовочки в мундире !!! Жду стартового свистка ☝😉🙋‍♂️✊
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:10
Пиво холодное в холодильнике ,!!! Да это ,под футбол,да с таранькой,забудеш,что и матч смотриш!!!
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:42
Кони продуют,Арсенал показал как вверх карабкаться надо!
протон
протон
вчера в 12:16
если после каждого возгорания на болотах переносить матчи ЦСКА... ну не знаю
протон
протон
вчера в 12:15
Ну там ничего не видно, поэтому и не видят.
particular
particular ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:06, ред.
Халям-балям!
Сомнения, однозначно, имеются. Но постараюсь залить их порцией жидких лекарственных препаратов 😉 Уступать и делить очки крайне нежелательно 😠
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 12:00
Привет дружище ✊
Что-то у меня на сегодняшний матч сомнения из-за угла грозят пальчиком ☝😉 . Ну в любом случае пожелаю только Победы ✌. И в холодильнике уже омолаживающие ингредиенты стоят👉💫🥃🥃🥃💫 в ожидании момента ⚽️🎆 , ждёмссс ✊🙋‍♂️
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:51
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 11:46
    Торфяники догорают поэтому смога нет.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 11:42
    Это еще одна из причин для обеих команд в случае проигрыша!!! Первая,это судейство,вторая будет затрудненное дыхание,плохая видимость,обморочное состояние в связи с воизгоранием торфяников!!!
    particular
    particular
    вчера в 11:40, ред.
    Сквозь туман и смог уже вижу блеск победы ЦСКА 😉
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 11:33
    все мы с детства за урал💪💪💪
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 11:20
    Хорошая новость
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:10
    Сегодня будет труднее...
    drug01
    drug01
    вчера в 11:09
    Надо играть сегодня
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:55
    Хорошо, что так получилось...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 10:50
    Это хорошо, что переносить не будут никуда, и график не сбивается и местным зрителям радость.
    David Young
    David Young ответ Патрик Депайе (раскрыть)
    вчера в 10:47
    Здравствуйте. Опции поменять никнейм таким образом больше нет.
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