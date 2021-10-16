Макгрегор поужинал с Моуриньо. Жозе подарил бойцу футболку «Ромы»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прилетел в Рим.
В столице Италии боец UFC поужинал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, а португальский специалист подарил Макгрегору именную футболку римского клуба с номером 10. Ирландский боец разместил фотографии с Жозе в своём инстаграме, назвав Моуриньо «легендой».
Докладываю: Хабиб вышел из автобуса в автогон в первом раунде покатался как на ослике , а во втором просто задушил ирландского Петуха!))) аха ха ха ха))))))
Докладываю: Хабиб вышел из автобуса в автогон в первом раунде покатался как на ослике , а во втором просто задушил ирландского Петуха!))) аха ха ха ха))))))