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Макгрегор поужинал с Моуриньо. Жозе подарил бойцу футболку «Ромы»

вчера, 11:25

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прилетел в Рим.

В столице Италии боец UFC поужинал с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо, а португальский специалист подарил Макгрегору именную футболку римского клуба с номером 10. Ирландский боец разместил фотографии с Жозе в своём инстаграме, назвав Моуриньо «легендой».

Макгрегор поужинал с Моуриньо. Жозе подарил бойцу футболку «Ромы»

Макгрегор поужинал с Моуриньо. Жозе подарил бойцу футболку «Ромы»

Макгрегор поужинал с Моуриньо. Жозе подарил бойцу футболку «Ромы»

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 16:20, ред.
уважаемый я за мма слежу где-то с 2000 года и разбераюсь в нем...и для меня кутаб просто пустышка,которая набил свою стату на мешках(70 процентов его соперников имели отрицательный рекорд) потом он бегал три года от своего основного конкурента,а менеджер ему подсовывал удобных бойцов.А Коннор до него не дрался два года,потом был единственный соперник Порье,но он слаб в борьбе.И потом еще гейджи прыгнул ему картинно под болевой(у них один менеджер) у человека только три защиты.Ну и стиль кутаба мягко говоря на любителя,очень не нравятся мне нюхальщики трусов.А если сравнить этого так называемого бойца с условным Федором,то тот вообще никто
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:21
Ну Конору точно скиллов не прибавляет
David Young
David Young ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 13:43
И это не есть хорошо.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:32
Оба любители накатить
Vladimir808
Vladimir808 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 12:30
Плюсую!!!!!!!!!!!))))))))))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 12:29
Проблемы Ювентуса не дают Вам следить за боями UFC.
Докладываю: Хабиб вышел из автобуса в автогон в первом раунде покатался как на ослике , а во втором просто задушил ирландского Петуха!))) аха ха ха ха))))))
memphis
memphis
вчера в 12:19
На спине надпись Habib
juvenale
juvenale ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 12:18
так он еще до сих пор в автобусе прячется
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:43
Если бы я знал заранее, мог бы футболку с Хабибом-Орлом подогнать!!!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:40
Да где же он её возьмёт?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:26
А футболку соккер.гу не подорил?!
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