Тренер «Зенита»: «Наш стадион красивее стадиона „Ювентуса“»

Тренер «Зенита» Андреа Сканавино поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Надеюсь, мы сможем победить «Ювентус». Это будет очень непросто, но один матч – это один матч, на поле может произойти всякое. Всё будет зависеть от комплекса факторов, важно биться и получать удовольствие от игры.

У нас прекрасный стадион – на мой взгляд, лучший. Он куда красивее стадиона «Ювентуса», они находятся на двух разных уровнях. У нас потрясающие болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре и в любой ситуации, тогда как фанаты «Юве» иногда бывают критически настроены по отношению к команде. Поэтому нам очень повезло, что в Петербурге мы играем в таком окружении.