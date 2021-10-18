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Тренер «Зенита»: «Наш стадион красивее стадиона „Ювентуса“»

вчера, 14:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Тренер «Зенита» Андреа Сканавино поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Надеюсь, мы сможем победить «Ювентус». Это будет очень непросто, но один матч – это один матч, на поле может произойти всякое. Всё будет зависеть от комплекса факторов, важно биться и получать удовольствие от игры.

У нас прекрасный стадион – на мой взгляд, лучший. Он куда красивее стадиона «Ювентуса», они находятся на двух разных уровнях. У нас потрясающие болельщики, которые поддерживают нас на каждой игре и в любой ситуации, тогда как фанаты «Юве» иногда бывают критически настроены по отношению к команде. Поэтому нам очень повезло, что в Петербурге мы играем в таком окружении.

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Все комментарии
PadovaFan
PadovaFan
сегодня в 10:06
У вас стадиона нет, у вас сортир с бакланами за наворованные деньги налогоплательщиков.
mat73
mat73
сегодня в 07:32
И если бы ещё бы за это три очка в табл давали!..
Vintaje
Vintaje
сегодня в 05:16
А если бы на постройку вашего стадиона ушло столько же денег сколько у них?..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:29
Если бы в Ювентусе узнали сколько народных денег вы за него отдали ,то они вам победу просто так подарили бы ! )))))))))))
firewing
firewing
вчера в 21:03
Если бы сила клубов измерялась красотой стадионов, а не качеством игры...
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 20:05
талант за деньги не купишь, в отличии от стадиона)
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:21
Тульский Арсенал обыграть не можете....а тут прям Ювентус хочет обыграть🤗
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:36
Звиздеть мастера...Вот так играли бы...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:11
Лучше бы вы играли красивее
БиллиБоб
БиллиБоб ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:47
Кьезе то Кангвы как до луны
Baggio R.
Baggio R. ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:19
Им повезло - у них нет бакланов 🤣
протон
протон
вчера в 17:10
Кьеза, конечно, не Кангва, но тоже кое-что умеет
Понятно, что силы не равны, поэтому буду рад любому исходу, кроме поражения. Если Зенит проведёт матч так, как с Челси, шансы будут. Верю в Зенит! Удачи, парни!
Futurista
Futurista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 17:02
Мои при мне))...не переживай...то что потратили на стадион никому не раздали бы...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:40
И в разы дороже...
h8you
h8you
вчера в 16:40
только на деньги от стадиона зенита можно было построить 10 стадионов Ювентуса, как минимум
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 16:39, ред.
И в 10 раз дороже. К слову, в Швеции аналогичный стадион построили всего за 200 млн. евро.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:34
это дело вкуса! По мне лучше на картофельном поле выиграть 1-0 чем влететь на красавце 0-3
димон 37
димон 37
вчера в 16:22
Скажите ему, что стадион не их
Сантус
Сантус ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:13
)))возможно...)),но макаронники потратили деньги Аньели,а в Питере твои....)
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:08
Ну это же Семак!!!
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 16:08
На вкус и цвет товарищей нет. Кому и Дзюба футболист. Аха-ха)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:06
Сережа черт!!!как всегда словесно зажигает!!!! Ляпнет,так ляпнет!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:04
Это как анекдот пор самую тупую нацию, зато у нас песни хорошие.
Futurista
Futurista ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 15:56
Если сравнить то тоже итальяшки в пролете...у этих нищебродов столько денег нет...да и не было никогда со времен Древнего Рима)...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 15:53
Стадион Ювентуса не стоит 42 миллиарда рублей
n5mh576w5avj
n5mh576w5avj
вчера в 15:48
А по проценту распила так вообще первый в мире
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:47
Невероятное приключение итальянца в ГАЗПРОМЕ.
ОПС
ОПС
вчера в 15:33
Играть надо, а не глазеть по сторонам.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:25
Кроме стадиона что больше нечем похвастать? А игру вам показать слабо красивее Ювентуса и победить?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:23
Красивейший стадион,потрясающие болельщики,круглый мяч и даже фанаты Юве,крититчески настроенные против своего клуба-все на руку Зениту в этом матче,думаю будет позор,если не выиграют...
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