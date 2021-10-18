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Газинский — об отсутствии титулов: «Сколько лет без трофеев был „Спартак“?»

вчера, 13:40

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о том, что клуб не выигрывает трофеи.

Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:27
- Да прав Газинский!!! На все 100% прав!

- Где былой "Спартак", который в советские времена громил в еврокубках и англичан, и немцев, и французов; да ещё и с крупным счётом... ?Да ещё и на выезде...?

- Где непобедимый "ЦСКА", наводящий "шороху" по всей Европе и взявший Кубок?

- Где, в конце-концов, "Зенит", взявший сразу 2 Еврокубка!? Что случилось со всеми ними...??? (Можно также вспомнить и "Динамо", и "Локо"...) А вы с какого-то ... хм... прицепились к "Краснодару"!

- У этих ребят ещё всё впереди! Удачи им в дальнейшем! Очень симпатичный клуб!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Дело не в том, сколько раз старые клубы становились чемпионами, а в том, что с такой философией молодому клубу чемпионом не стать никогда.
1bear
1bear
вчера в 19:40
желаю Краснодару что-нибудь выиграть,но понимаю,что я не дождусь,может быть внукам повезёт )))))))))
cska1948
cska1948
вчера в 19:33
Газинский: "Надо понимать, что клуб у нас очень молодой."
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Имеется ввиду не возраст сегодняшнего состава Краснодара, а возраст ФК КЛУБА Краснодар, который основан в феврале 2008 года.
4RT
4RT
вчера в 18:39
Спартак за этот период пять раз серебро выигрывал,а что выигрывал Газинский?
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:21
За собой нужно смотреть, а не кивать на других
Robinson
Robinson
вчера в 17:47, ред.
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    вчера в 17:26
    Хоть я и не люблю Спартак, но со стороны Газинского это звучит как дешёвая отмазка. Если было бы желание, уже бы что-нибудь да выиграли.
    протон
    протон
    вчера в 17:08
    У Краснодара ничего кроме пустого популизма и объективно хороших социальных проектов нет. Сравнивает со Спартаком? Тогда сравним Краснодар с Лейпцигом, или даже Зальцбургом, такими же искусственными командами, - одна стабильно вторая команда Германии, другая - чемпионы Австрии, а у кое-кого вечно молодой Шапи и самый лучший парк вместо результатов.
    протон
    протон
    вчера в 17:07
    Как будто у нас один Спартак долго не мог выиграть чемпионство ..,
    Союзник противников
    Союзник противников ответ praporchik zadov (раскрыть)
    вчера в 16:50
    У небратьев это именуется : Коню ногу куют,и жабка свою протягивает.
    Так,в русском изложении. Сравнение возвышает себя в своих глазах,так и тут.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 16:46
    При каждом любом случае вспоминают Спартак...а вообще при чём он здесь?
    Давай тогда вспомни что выиграл Краснодар за свою историю и что выиграл Спартак...!Вы добейтесь того что добился Спартак а потом и сравнивайте...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:42
    Галицкому надо забыть как страшный сон про красивую игру и позвать тренера который привьёт команде вместе с меннталитетом победителя строгую игру в обороне и вариативность!
    альсато
    альсато
    вчера в 16:08
    так у нас много кто не выигрывает, не выигрывал и ХРЕН когда выиграет...как их?...во! ТРОФЕИ!))))
    старина
    старина
    вчера в 16:05
    А что же ты Уфу не вспомнил,от которой вы еле свои бычьи копыта спасли?Или Агаларова,которого унесли через 20 минут.Или там тоже спартаковский след?
    Ironigor
    Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 15:57
    Да, спасибо я понял. 👍✊
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:51
    "Молодая команда"-это в данном случае срок её существования.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Равняются всегда на сильных, а про то что у ЦСКА за 36 лет, с 1955 по 1991, один трофей никто и вспоминать не хочет!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:35
    Лишний раз напомнили спартаку про шестьнадцать лет.
    Бот зануда
    Бот зануда
    вчера в 15:21


    В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


    makkie
    makkie
    вчера в 15:01, ред.
    Пока в Краснодаре не перестанут валить всё на Спартак, никаких успехов им не видать.
    Вместо того чтобы развиваться и строить боеспособную команду, то Галицкий, то Хашиг начинают приплетать происки Москвы. Хотя у самих разбалансированный состав, сырая молодёжь и отсутствие стабильности. С себя надо начинать, уважаемые.

    И да, Зенит, цска, Динамо, Локомотив поболее Спартака без титулов пребывали в своей истории.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:57
    Всё когда-то случается впервые.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:47
    он говорит не о возрасте игроков, а о команде вообще....
    Futurista
    Futurista ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 14:45
    К 2108 чего нибудь выиграет)...
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ за (раскрыть)
    вчера в 14:45
      Ironigor
      Ironigor ответ Краснодар Могучий (раскрыть)
      вчера в 14:43
      По графику сейчас Газпром. ☝😉😂
      Краснодар Могучий
      Краснодар Могучий ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 14:38
      И главное что продолжают до сих пор))) Крас свои трофеи возьмет назло злопыхателям)))
      Ironigor
      Ironigor ответ yrasikos22 (раскрыть)
      вчера в 14:37
      Слабая отмазка для частного клуба. Тринадцать лет частные деньги 💰 💰 💰. А Зенит ЦСКА Спартак и Динамо вместе с Локомотивом всю жизнь были на шее у государства. И в разные годы ,разные высокопоставленные чиновники за уши тянули своих любимчиков к пьедесталу .
      за
      за
      вчера в 14:29, ред.
      Пока Краснодар готов лишь к трюфелям.
      yrasikos22
      yrasikos22 ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 14:29, ред.
      Клуб Краснодар основан в 2008 году он это имелл ввиду про молодую командую,а таким клубам как Спартак и Зенит и Цска уже под 100,так что он прав у Краснодара еще все впереди...
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