Газинский — об отсутствии титулов: «Сколько лет без трофеев был „Спартак“?»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о том, что клуб не выигрывает трофеи.
Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.
С какого такого перепуга Краснодар молодая команда? Сафонов 22 года и Сперцян 21 год. Остальной основной состав ближе к тридцати все. И этим составом команда играет уже почти пятый сезон. Появились Кордоба и Крыховяк который уже стал российским игроком и ментальностью и скорее всего уже и на пенсию уйдёт с РПЛ. С таким составом который находится в распоряжении Ганчаренко, а до него у Мусаева и Шалимова, можно было при наличии хорошего качественного специалиста, главного тренера, иметь в музее Краснодара не один и не два трофея. Но почему-то Галицкий не хочет этого замечать или верит в отечественный гений нашего тренерского штаба и из-за этого не приглашает иностранных специалистов. Если честно, это вызывает большой вопрос и интерес у меня лично, да и скорее всего у многих болельщиков футбола ⚽️. Очень конечно хочется верить и видеть такой клуб и команду как Краснодар в лидерах чемпионата России и в играх за еврокубки. Посмотрим сколько будет теперь у Галицкого терпения, а у Ганчаренко времени хоть что-то добиться с Быками. Удачи Краснодару ! Всем Добра !!!
С какого такого перепуга Краснодар молодая команда? Сафонов 22 года и Сперцян 21 год. Остальной основной состав ближе к тридцати все. И этим составом команда играет уже почти пятый сезон. Появились Кордоба и Крыховяк который уже стал российским игроком и ментальностью и скорее всего уже и на пенсию уйдёт с РПЛ. С таким составом который находится в распоряжении Ганчаренко, а до него у Мусаева и Шалимова, можно было при наличии хорошего качественного специалиста, главного тренера, иметь в музее Краснодара не один и не два трофея. Но почему-то Галицкий не хочет этого замечать или верит в отечественный гений нашего тренерского штаба и из-за этого не приглашает иностранных специалистов. Если честно, это вызывает большой вопрос и интерес у меня лично, да и скорее всего у многих болельщиков футбола ⚽️. Очень конечно хочется верить и видеть такой клуб и команду как Краснодар в лидерах чемпионата России и в играх за еврокубки. Посмотрим сколько будет теперь у Галицкого терпения, а у Ганчаренко времени хоть что-то добиться с Быками. Удачи Краснодару ! Всем Добра !!!
Вместо того чтобы развиваться и строить боеспособную команду, то Галицкий, то Хашиг начинают приплетать происки Москвы. Хотя у самих разбалансированный состав, сырая молодёжь и отсутствие стабильности. С себя надо начинать, уважаемые.
И да, Зенит, цска, Динамо, Локомотив поболее Спартака без титулов пребывали в своей истории.
Вместо того чтобы развиваться и строить боеспособную команду, то Галицкий, то Хашиг начинают приплетать происки Москвы. Хотя у самих разбалансированный состав, сырая молодёжь и отсутствие стабильности. С себя надо начинать, уважаемые.
И да, Зенит, цска, Динамо, Локомотив поболее Спартака без титулов пребывали в своей истории.