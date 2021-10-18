Газинский — об отсутствии титулов: «Сколько лет без трофеев был „Спартак“?»

Полузащитник «Краснодара» высказался о том, что клуб не выигрывает трофеи.

Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьётся успехов. Есть серьёзная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.