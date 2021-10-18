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Наумов: «Пока не очень понятно, в чём был смысл увольнения Николича»

вчера, 08:39
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат москвичей в матче против «Рубина».

Пока цельного впечатления от игры команды при новом главном тренере нет. Видно, что игроки мобилизованы после таких перестановок, действовали с отдачей и отрезками показывали неплохой футбол, но случались и провалы, а также ошибки, приведшие к тому, что «Рубин» вел в два мяча. Хорошо, что сумели отыграться, но пока не очень понятно, в чем был смысл увольнения Николича, помимо желания Рангника поставить лояльного тренера.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:12
Странное и неожиданное решение руководства.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:40
Ну про роль главного тренера в игре ещё смешно говорить,а вот что старый царедворец не знает причин отстранения Николича-так это полная лажа.Даже без всяких утечек должен сразу определить,что это борьба за распил куска пирога российской компании-монополиста.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:34
Мне кажется,что эта чехарда ни к чему хорошому не приведет,рад буду ошибиться...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:52
Ещё даже неделю новому тренеру не дали поработать и уже требуют результаты
berda2003
berda2003
вчера в 10:48
действует принцип троцкого: не важен результат, важен процесс...
а кто против, тех раньше убивали, сейчас убирают...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:11, ред.
А смысл в Отечественном футболе один - как можно больше хапнуть черного нала , здесь и сейчас!
Никому не нужен результат или на каком месте команда - главное иметь у себя стиральную машину, куда можно вбухивать миллиарды бюджетных, газпромовских, нефтЯных, железнодорожных, банковских денег, и иметь на этом целое состояние для прокорма группы лиц, имеющим доступ к финансовым потокам.
dеigandre
dеigandre
вчера в 10:05
Как же много у нас умных экспертов в футболе...
Почему же футбол на дне?! Поразительно.
Каждый знает, что Гисдоль за тренер, что Рангник за специалист... Потом все дружненько переобуваться будете, господа
cska1948
cska1948
вчера в 10:03
Есть поговорка: "Мне не нужны умные подчинённые, я сам умный. Мне нужны исполнительные!" Вот по такому принципу Рангник и подбирает себе кадры.
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:53, ред.
Значит пора заканчивать с футболом, если это не понятно.
По первому же матчу сразу видно, как игра поменялась.
Надоело наблюдать постоянный автобус! С Семиным кучу лет, с Николичем!
Приехали немцы и пытаются что-то изменить в нашем болоте, а наши "лягушки" максимально сопротивляются!
Gahi
Gahi
вчера в 09:53, ред.
По этому поводу было очень много высказано мнений относительно не только тренера Марко Николича, но и ведущих игроков команды Локомотива с которыми расстались в клубе, а также многих футболистов предлагали для других команд. Понять логику предпринимаемых в команде перестройки очень сложно, какую цель преследуют реформаторы и к чему стремятся такими изменениями внутри клуба мы можем только говорить после завершения текущего сезона. Тогда и будет понятен замысел той большой задачи за которую так кардинально взялись в Локомотиве, чтобы дать им оценку за достигнутый результат в турнирной таблице чемпионата России. Удачи
6fq8hmyuv873
6fq8hmyuv873
вчера в 09:49
В том, чтобы трудоустроить безвестного гисдобола
1bear
1bear
вчера в 09:48
что тут непонятного? поставили своего...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:38
Смысл в отсутствии смысла.
112910415
112910415
вчера в 09:28
как раз всё понятно -
нужен послушный исполнитель, надёжный винтик
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:11
наумов такой глупый что ли что тут не ясного просто немцы сейчас рулят в РЖД а им сподручней иметь своего ручного тренера
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:59
Финты от руководсва Локо даже им самим непонятно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:47
Сразу не у каждого может получиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43
Если бы по смыслу работали...
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