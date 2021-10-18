Наумов: «Пока не очень понятно, в чём был смысл увольнения Николича»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат москвичей в матче против «Рубина».

Пока цельного впечатления от игры команды при новом главном тренере нет. Видно, что игроки мобилизованы после таких перестановок, действовали с отдачей и отрезками показывали неплохой футбол, но случались и провалы, а также ошибки, приведшие к тому, что «Рубин» вел в два мяча. Хорошо, что сумели отыграться, но пока не очень понятно, в чем был смысл увольнения Николича, помимо желания Рангника поставить лояльного тренера.