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Мурзагулов: «Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал Кайо?»

вчера, 16:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо Панталеао по итогам матча 11-го тура РПЛ (1:1).

А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.

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pomor45
pomor45
вчера в 21:00
Подарить Кайо кайло и отправить в рудник на Колыме.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:54
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо Панталеао по итогам матча 11-го тура РПЛ (1:1):

"А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи..."

- Охренеть, какая душещипательная история!!! Сколько же детей футболистов не получат теперь ноутбуки на новый год, и будут делать уроки на обычных деревянных счётах!

- Сколько же жён футболистов не купят себе очередную коллекцию шуб, а довольствуются простой нейлоновой цигейкой!

- Можно продолжать сколь угодно и дальше - но вы и так всё поняли... Кипеж не по делу...

- Считаешь Кайо "костоломом"? - Найди "костолома" покруче, возьми его себе в команду, и пусть он "занимается своим делом"...

- (Кстати в хоккее так и делают)...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:48
Хочется спросить господина Мирзагулова-У вас команда,или балетная группа? Футбол контактнный вид спорта,и такие игровые моменты неотъемлемая часть его,да жалко пацан получил травму,но называть "убийцей"Кайо и уж тем более упрекать в этом Галицкого как минимум не профессионально. Самим не стыдно?
Pendushkin
Pendushkin
вчера в 19:31
с балетом попутал, что ли?
Bastardo
Bastardo ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:26
Да можно и ,Винни Джонса вспомнить, и Андони Гойкоэчеа, да много кого. Да хоть Йована Танасиевича.
Тут ещё вопрос в том, что Кайо изначально опорник, а опорники обычно грубее играют, и жёлтые чаще собирают. А тут его в защиту кинули, но должным образом не переучили.
Уфимцев тоже можно понять. И так они идут в хвосте, а тут ещё ломают их главного игрока...
112910415
112910415
вчера в 19:23
ну ... ошибался немало, но не костолом
Bastardo
Bastardo ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:17
Ну а косяки в прошлом сезоне у него какие были? Например, красные, когда на пресс-конференции потом Мусаев заявлял, что он не понимает, что в голове у футболиста. Вангую, скоро очередь Вити на такие заявления
particular
particular
вчера в 19:12
Ну, в отъявленном костоломстве Кайо вроде не замечен, а то, что он знатный косячник - это знают и видят все 😉
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:56
Лично я не понимаю за какие заслуги Кайо до сих пор выступает в Краснодаре?! Он уже ни первый год выступает в РПЛ, и ни один сезон не провел ровно...в каждом сезоне Быки страдают от его привозов...
Но вот то, что Кайо ломает игроков я не замечал...я конечно не видел эпизода в котором бразилец нанес травму Агаларову, но хотелось бы верить что это было не преднамеренно...
Ну а Мурзагулову нужно глянуть старые записи матчей Баварии и посмотреть как играл Штефан Эффенберг, или игры Робби Сэведжа...вот эти парни даже не скрывали своих намерений нанести ущерб здоровью...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:46
В каком месте то он костолом? да, не блещет умом, но играет на порядок лучше всех защитников уфы вместе взятых. и список то предъявить бы. я тоже могу многое пи...написать тут без единого доказательства и гордиться собой
izrafel
izrafel
вчера в 18:03
Ну это все же не шахматы.... а то и там можно "ход конем по голове"
прохожий.
прохожий. ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:52
Разве он выпускник академии Галицкого?) Питомец сильно сказано.И да,здесь попахивает рассовой неприязнью.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20, ред.
Мурзагулов: «Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал Кайо?» .
Видимо товарищ Марзагулов ничего не знает о футболе ⚽️ !!!
Пусть познакомиться почитает и посмотрит как играл настоящий Питбуль современного футбола ⚽️ !!!
Эдгар Давидс по кличке THE PITBULL !!!
Краснодар Могучий
Краснодар Могучий
вчера в 17:15
кажется пора посадить на бутылку Ростислава Мурзагулова...а то разгавкался сильно
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:12
"Этот человек, не очень умея играть в футбол" У Вас в "Уфе" видать мастера экстра-класса играют? Или я так понимаю господин Мирзагулов, что в случае если по вине игрока Вашей команды игрок команды-соперника получает травму, то с ним автоматически разрывается контракт, игрок привязывается к позорному столбу и закидывается камнями? Имеются доказательства, что Кайо, какой бы он ни был футболист, сознательно ломает игроков ( кстати список поломанных этим условно футбольным тафгаем не мешало бы предъявить)? Чай не в шахматы играют. Агаларову здоровья.
протон
протон
вчера в 17:12
Ростислав Мурзагулов, а вам не стыдно за общение с коллегами по цеху в стиле гопоты из уфимской подворотни с чётками и семками?
протон
протон
вчера в 17:11
Ну давайте посчитаем:
Агаларов - один

Подсчёт окончен
pele1981
pele1981
вчера в 16:53
Винни Джонс покруче был))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:47
Обычно к подобным заявлениям прилагается список,иначе это подсудное дело-клевета с целью опорочить профессиональные и человеческие качества футболиста.Давайте,г.Мирзагулов,посчитаем :...
Похоже на вопли о том,какой грязный футболист Вернблум,из-за действий которого в РПЛ ни один игрок не пропустил ни одну игру.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:35
Питомца??? расистские выпады)
морозз
морозз
вчера в 16:35
Во многих командах есть такие футболисты, кто то их называют костоломами а кто то суровыми…они не жалеют ни себя ни соперника! При этом многие играют в своих сборных многие годы!
makkie
makkie
вчера в 16:32
Пните как посчитаете.
Но Кайо, действительно, фрукт для РПЛ. Непонятно, откуда у Галицкого такая любовь к бразильцу. Чуть ли не в каждом матче же привозит.
1bear
1bear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:24
"секрет моего успеха" - улыбнуло...(смотри раздел "очки для ставок за месяц")
1bear
1bear
вчера в 16:14
когда играть не умеет - остаётся только грубо "ломать" при попустительстве судеек
ДСА
ДСА
вчера в 16:14
Ну так отрвите ему разок ноги.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:10
гнать таких из футбола,костоломов.
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