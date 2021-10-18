Мурзагулов: «Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал Кайо?» .

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» по итогам матча 11-го тура РПЛ (1:1).

А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.