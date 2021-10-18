Мурзагулов: «Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал Кайо?» .

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал защитника «Краснодара» Кайо Панталеао по итогам матча 11-го тура РПЛ (1:1).
А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою «блестящую» карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе.
Но вот то, что Кайо ломает игроков я не замечал...я конечно не видел эпизода в котором бразилец нанес травму Агаларову, но хотелось бы верить что это было не преднамеренно...
Ну а Мурзагулову нужно глянуть старые записи матчей Баварии и посмотреть как играл Штефан Эффенберг, или игры Робби Сэведжа...вот эти парни даже не скрывали своих намерений нанести ущерб здоровью...
Но вот то, что Кайо ломает игроков я не замечал...я конечно не видел эпизода в котором бразилец нанес травму Агаларову, но хотелось бы верить что это было не преднамеренно...
Ну а Мурзагулову нужно глянуть старые записи матчей Баварии и посмотреть как играл Штефан Эффенберг, или игры Робби Сэведжа...вот эти парни даже не скрывали своих намерений нанести ущерб здоровью...