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«Барса» не готова заплатить за Стерлинга сумму, которую требует «Ман Сити»

вчера, 21:12

Нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити».

Форвард недоволен своим положением в команде, а несколько дней назад футболист открыто заявил, что готов перейти в клуб, где будет получать больше игрового времени. Одним из главных претендентов на подписание Стерлинга является «Барселона».

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году, однако даже следующим летом «горожане» не собираются снижать цену на своего игрока. «Манчестер Сити» хочет выручить с продажи Стерлинга 80 млн евро. «Барселона», которая испытывает финансовый кризис, не готова заплатить такие деньги за нападающего.

Даже если Стерлинг откажется продлевать контракт с «Манчестер Сити», «горожане» не будут снижать запрашиваемую стоимость. Чемпионы Англии могут бесплатно отпустить игрока летом 2023 года. «Барселона» готова ждать, похожая ситуация была с переходом Эрика Гарсии из «Манчестер Сити» в каталонский клуб летом этого года, когда испанец перебрался на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 11 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:54
Играет он сейчас откровенно плохо.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:53
Барса и заплатить. В ближайшие годы - это антонимы.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:47
Да, тяжеловато сейчас Барселоне.
1bear
1bear
вчера в 23:50
Барсе в ближайшее время светят только свободные агенты
протон
протон
вчера в 22:45
Думаю не стоит за него столько платить сейчас.
Лучше тренера сменить, если есть конечно достойные замены.
Толковый тренер слепит из текущего состава приличную команду
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:04
Да зачем нужен этот бегунок Барсе? Он в створ попадает раз в год.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:58
нет ни денег,ни игры.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:58
Барсе пора быть скромнее в своих запросах до момента финансового становления на ноги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:58
она и половину не сможет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:58
Барса и Юве - клубыпобратимы,всё что свободно лежит - подберут.
particular
particular
вчера в 21:32
Всё чаще, Барса оказывается не готова и не способна. И на поле и вне его 🤔
beefs
beefs
вчера в 21:18
руководство клуба знает что делает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:18
Нет денег,играйте без него!
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