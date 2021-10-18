«Барса» не готова заплатить за Стерлинга сумму, которую требует «Ман Сити»

Нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити».
Форвард недоволен своим положением в команде, а несколько дней назад футболист открыто заявил, что готов перейти в клуб, где будет получать больше игрового времени. Одним из главных претендентов на подписание Стерлинга является «Барселона».
Контракт Рахима с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году, однако даже следующим летом «горожане» не собираются снижать цену на своего игрока. «Манчестер Сити» хочет выручить с продажи Стерлинга 80 млн евро. «Барселона», которая испытывает финансовый кризис, не готова заплатить такие деньги за нападающего.
Даже если Стерлинг откажется продлевать контракт с «Манчестер Сити», «горожане» не будут снижать запрашиваемую стоимость. Чемпионы Англии могут бесплатно отпустить игрока летом 2023 года. «Барселона» готова ждать, похожая ситуация была с переходом Эрика Гарсии из «Манчестер Сити» в каталонский клуб летом этого года, когда испанец перебрался на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 11 матчей за «Манчестер Сити», записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
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Лучше тренера сменить, если есть конечно достойные замены.
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