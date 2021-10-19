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«Одна из лучших игр „Сити“ в еврокубках». Гвардиола после матча с «Брюгге»

вчера, 22:59
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Брюгге» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1).

Одно из лучших выступлений, которые мы показали в еврокубках, определенно. Я смотрел матчи «Брюгге» во время международного перерыва. Я посмотрел много игр. Знаю, как хорошо они сыграли против ПСЖ.

Мы сделали много пасов благодаря Филу [Фодену]. У нас были скоростные игроки в обороне.

Могли бы забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы в восторге от проделанной работы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:38
Счёт подтверждает слова тренера.
allemz
allemz
вчера в 23:33, ред.
Уокер и Канселу не сдержались и побежали маячить на позиции центрального нападающего, с чем успешно справились, чего не скажешь о черной мамбине из 90000 топовых моментов реализовал немыслимые, баснословные и сокрушительные 0 моментов. Скоро Эдерсона там наигрывать будут. Палмер радует, что в молодежке, что в основе рвет землю из под ног, парень с характером и дикой дозой хладнокровия. Надеюсь, следующий после Фодена.
drug01
drug01
вчера в 23:20
Играли с большой охотой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:17
Славная была охота
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