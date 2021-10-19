«Одна из лучших игр „Сити“ в еврокубках». Гвардиола после матча с «Брюгге»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о победе над «Брюгге» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1).

Одно из лучших выступлений, которые мы показали в еврокубках, определенно. Я смотрел матчи «Брюгге» во время международного перерыва. Я посмотрел много игр. Знаю, как хорошо они сыграли против ПСЖ .

Мы сделали много пасов благодаря Филу [Фодену]. У нас были скоростные игроки в обороне.

Могли бы забить больше голов, у нас было много моментов. Все мы в восторге от проделанной работы.