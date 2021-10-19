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Роджерс: «Настроены только на победу в матче со „Спартаком“»

вчера, 19:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс порассуждал о предстоящем матче со «Спартаком» на групповом этапе Лиги Европы.

Мы настроены только на победу завтра. Мы показали хорошую игру на выходных. Все наши игроки приехали в Москву, очень серьезно настраиваемся на «Спартак».

«Спартак» обыграл «Наполи», хоть те и были в меньшинстве. В «Спартаке» отличные игроки, это хорошая команда. За команду соперника играет такой футболист, как Мозес. Нас ждет сложная игра.

Я смотрел матчи «Спартака», у команды сейчас много травм. Знаю многих игроков помимо Мозеса, но не так хорошо. У команды мобильные игроки и креативный центр поля. Можно сказать, я знаю «Спартак».

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Спартак» — «Лестер».

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 20:35
Игра на три результата...пока ничего не ясно...как бы не пыжилась лиса)...
протон
протон
вчера в 20:33
короче он ни хрена не смотрел и не изучал, это очевидно по интервью)) у мясных есть шанс
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:19
А мы у вас двоих удалим!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:11
Во первых лисы совсем не напрягаются на завтрашний день, во вторый Роджерс как ни старался никого другого кроме мозеса он не смог назвать а в третьих, мозес вообще не помеха лисам я, и то лучше сыграю.
shlomo
shlomo
вчера в 20:08
Ну да....другого и не должно было бы быть озвучено...
Foxes
Foxes
вчера в 20:03
Ну это даже не обсуждается.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:00
Пусть пыжатся и готовятся.
beefs
beefs
вчера в 20:00
Спартаку будет тяжко, но что же в ЕК легко не бывает, упирайтесь, удачи...
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