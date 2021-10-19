Роджерс: «Настроены только на победу в матче со „Спартаком“»

Главный тренер «Лестера» порассуждал о предстоящем матче со «Спартаком» на групповом этапе Лиги Европы.

Мы настроены только на победу завтра. Мы показали хорошую игру на выходных. Все наши игроки приехали в Москву, очень серьезно настраиваемся на «Спартак».

«Спартак» обыграл «Наполи», хоть те и были в меньшинстве. В «Спартаке» отличные игроки, это хорошая команда. За команду соперника играет такой футболист, как Мозес. Нас ждет сложная игра.

Я смотрел матчи «Спартака», у команды сейчас много травм. Знаю многих игроков помимо Мозеса, но не так хорошо. У команды мобильные игроки и креативный центр поля. Можно сказать, я знаю «Спартак».