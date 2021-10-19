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Исак может перейти в «Барселону»

вчера, 16:33

Руководство «Барселоны» намерено усилить линию нападения.

Каталонцы заинтересованы в услугах форварда «Реала Сосьедад» Александера Исака. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 40 млн евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Ранее слухи связывали Исака с английским грандом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:34
Трансфер Холланда не состоится. Ваш кэп))))
Mekail
Mekail
вчера в 18:41
Ну интерес может остаться только интересом
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Смешно об этом говорить когда нет денег.
shlifen
shlifen ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
А ребята из fichajes просто взяли цену с трансфермаркта и не парились вообще )))) а то что за 40 лимонов его никто не продаст, это уже другое)) В реальности, Сосьедад за него лимонов 70 запросит, и только у Дортмунда есть опция обратного выкупа за 30, если дешевле...

P.S. Заметил что todofichajes сейчас слухи вбрасывает по 10 штук на день, а качество информации там на уровне ЗеСан.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:36
"Барселона" заинтересовалась нападающим "Реала Сосьедада" Александром Исаком.

Каталонский клуб рассматривает переход 22-летнего игрока в качестве более дешевой альтернативы Эрлингу Холанду, в попытке добавить больше огневой мощи в ударную зону.

Всего на год старше, в 22 года, Исак показал свою силу в Ла Лиге с «Реал Сосьедад», который на выходных достиг вершины таблицы, победив Мальорку. Он изо всех сил пытался забить в этом сезоне, из-за травмы подколенного сухожилия, он забил 34 гола за «Сосьедад» с тех пор, как перешел из «Боруссии Дортмунд».


Потенциальный шаг может произойти, поскольку Барселона освободила место в своем бюджете на заработную плату. В сообщениях утверждается, что перемещения дадут клубу больше возможностей для работы некоторых прибывших в январское окно или следующим летом.

Еще один игрок, связанный с клубом, - это Рахим Стерлинг в потенциальной аренде, так как команда Рональда Кумана надеется увеличить свой результат перед воротами в ближайших окнах. Даже не знаю. Возможно.
drug01
drug01
вчера в 17:07
Если подходит пусть берут
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:00
Что то с ценой не то, она явна заниженна...летом Арсенал хотел приобрести его, но "бело-голубые" озвучили цену в 60 млн...т.к только переподписали с ним контракт...а тут за трансфер который будет внутри ЛаЛиги хотят отпустить всего за 40! Что то тут явно не так...скорее источник левый
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:59
Кем только Барселона не заинтересована.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Сложные времена, маленькие покупки...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:39
Обмельчали у Барсы приобретения
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