Исак может перейти в «Барселону»

Руководство «Барселоны» намерено усилить линию нападения.
Каталонцы заинтересованы в услугах форварда «Реала Сосьедад» Александера Исака. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 40 млн евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
Ранее слухи связывали Исака с английским грандом.
Каталонский клуб рассматривает переход 22-летнего игрока в качестве более дешевой альтернативы Эрлингу Холанду, в попытке добавить больше огневой мощи в ударную зону.
Всего на год старше, в 22 года, Исак показал свою силу в Ла Лиге с «Реал Сосьедад», который на выходных достиг вершины таблицы, победив Мальорку. Он изо всех сил пытался забить в этом сезоне, из-за травмы подколенного сухожилия, он забил 34 гола за «Сосьедад» с тех пор, как перешел из «Боруссии Дортмунд».
Потенциальный шаг может произойти, поскольку Барселона освободила место в своем бюджете на заработную плату. В сообщениях утверждается, что перемещения дадут клубу больше возможностей для работы некоторых прибывших в январское окно или следующим летом.
Еще один игрок, связанный с клубом, - это Рахим Стерлинг в потенциальной аренде, так как команда Рональда Кумана надеется увеличить свой результат перед воротами в ближайших окнах. Даже не знаю. Возможно.
Каталонский клуб рассматривает переход 22-летнего игрока в качестве более дешевой альтернативы Эрлингу Холанду, в попытке добавить больше огневой мощи в ударную зону.
Всего на год старше, в 22 года, Исак показал свою силу в Ла Лиге с «Реал Сосьедад», который на выходных достиг вершины таблицы, победив Мальорку. Он изо всех сил пытался забить в этом сезоне, из-за травмы подколенного сухожилия, он забил 34 гола за «Сосьедад» с тех пор, как перешел из «Боруссии Дортмунд».
Потенциальный шаг может произойти, поскольку Барселона освободила место в своем бюджете на заработную плату. В сообщениях утверждается, что перемещения дадут клубу больше возможностей для работы некоторых прибывших в январское окно или следующим летом.
Еще один игрок, связанный с клубом, - это Рахим Стерлинг в потенциальной аренде, так как команда Рональда Кумана надеется увеличить свой результат перед воротами в ближайших окнах. Даже не знаю. Возможно.