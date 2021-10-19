Исак может перейти в «Барселону»

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вчера, 16:33

Руководство «Барселоны» намерено усилить линию нападения.

Каталонцы заинтересованы в услугах форварда «Реала Сосьедад» . Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 40 млн евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Ранее слухи связывали Исака с английским грандом.