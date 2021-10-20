Червиченко: «В равных составах у „Спартака“ нет шансов против „Лестера“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

У «Спартака» небольшие шансы против «Лестера». Я даже не знаю, как им лучше играть. У них нет ни одной линии примерно равной по силе англичанам. Даже Максименко с недавних пор начали дёргать, потому что уже, видимо, всех затравили. Вы понимаете, какой уровень команды, в которой играет Умяров. Он не то что в АПЛ , даже во второй английской лиге бы не играл. В «Спартаке» всего три хороших игрока — Джикия, Жиго и Максименко. Остальные то играют, то не играют.

Чудо, как в Италии, может произойти. Тогда у «Наполи» удалили игрока, и игра перевернулась на 180 градусов. Здесь Кофрие тоже может разыграть трагедию, как в матче с «Динамо», и против десяти игроков «Лестера» будут хорошие шансы. Но в равных составах шансов нет. Болельщики должны помочь? В последнее время они только мешают и всё портят. Они уже довели хозяина клуба до того, что он не приезжает на матчи. Критика хороша, когда она конструктивная и приносит пользу.