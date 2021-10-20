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Червиченко: «В равных составах у „Спартака“ нет шансов против „Лестера“»

вчера, 13:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

У «Спартака» небольшие шансы против «Лестера». Я даже не знаю, как им лучше играть. У них нет ни одной линии примерно равной по силе англичанам. Даже Максименко с недавних пор начали дёргать, потому что уже, видимо, всех затравили. Вы понимаете, какой уровень команды, в которой играет Умяров. Он не то что в АПЛ, даже во второй английской лиге бы не играл. В «Спартаке» всего три хороших игрока — Джикия, Жиго и Максименко. Остальные то играют, то не играют.

Чудо, как в Италии, может произойти. Тогда у «Наполи» удалили игрока, и игра перевернулась на 180 градусов. Здесь Кофрие тоже может разыграть трагедию, как в матче с «Динамо», и против десяти игроков «Лестера» будут хорошие шансы. Но в равных составах шансов нет. Болельщики должны помочь? В последнее время они только мешают и всё портят. Они уже довели хозяина клуба до того, что он не приезжает на матчи. Критика хороша, когда она конструктивная и приносит пользу.

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Все комментарии
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 16:30
Как и за что можно так ненавидеть бывший свой клуб, который сам и уничтожил, распродав лучших игроков и подняв хорошее бабло......теперь на эти деньги живет и постоянно гадит в адрес команды. Как только язык поворачивается?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:41
— Они ушли.
— Ты уверена?
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:40
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:39
— Их здесь нет!
— Ищите, они должны быть здесь.
— Как холодно...
— Скорее бы пить чай!
— Нашел...нет, это манекен...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:27
Ни когда Лестер не был топ клубом, никогда.....
112910415
112910415
вчера в 14:26
столько разного наговорил ...
а мы просто болеть будем !
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:22
А Червиченко прав......прошлый матч повезло что у Наполи удалили игрока.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:03
Зря червь язвит, бывает когда везение длится несколько матчей, в коей веке раз поболею за спартак но если профукают сильно не расстроюсь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:58
Хорошие игроки тоже то играют,то нет,а бывает,что игроки разного уровня стабильны,и не падают(или повышаются) ниже(выше) своего уровня.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:41
Другого от Червя и не ожидали услышать.
David Young
David Young ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:30
Тоттенхэм не сильнее Лестер Сити в последние годы. Лондонский Арсенал тоже. А поражения случаются даже с очень сильными клубами. В общем московскому Спартаку нужно понимать что им играть с мировым топ-клубом, может быть не самого высшего эшелона, но тем не менее топ-клубом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:27, ред.
Что за идиотские высказывания червя ??? Лестер это не Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, МЮ, , МС , Арсенал .....Их дома обыграла Легия. Просто надо играть , с желанием играть и азартом , а не так как с динамо последние только пять минут. Здесь такое не проканает
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:18
Не долго осталось ждать. В любом случае пожелаю только Удачи Спартачам !!! Вперёд за Победой !!!
makkie
makkie
вчера в 13:14
Большей чуши от Червя мы не слышали.
Нафиг его советы и мнение слушать!
beefs
beefs
вчера в 13:13
вся надежда на Кофрие, постарайся...
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