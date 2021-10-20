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Д. Билялетдинов — о матче «Спартака»: «„Лестеру“ не нужна Лига Европы»

вчера, 12:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

«Спартак» не то чтобы не в лучших кондициях, но выступает нестабильно. В плане физики и атлетизма будет уступать, но еврокубки — это другая история, в одном матче можно показать яркую игру. Надеюсь, ребята выиграют. Хорошо, если Промес поможет.

«Лестер» сейчас на ходу, обыграли «Манчестер Юнайтед», но по своему опыту знаю, как в Англии команды относятся к Лиге Европы, могут дать сыграть тем, кто мало выходит. Перед этими играми не особо «накачивают». Для них, наверное, это пятый по значимости турнир — есть чемпионат, два национальных кубка и Лига чемпионов.

Посмотрим, смотря какие цели преследует «Лестер» в этом турнире, нужен он им или нет. По первым результатам можно понять, что, вроде как, не особо и надо им.

Любого можно обыграть. Можно отцепить «Лестер» от дальнейшей борьбы. А там, приехав на выезд, сопернику может вообще ничего не надо будет. Надо верить в свои силы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:04
будем верить в свои силы
и в счастливые обстоятельства, конечно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:03
Видимо Дэ Билл не смотрит матчи ЛЕ,ибо уже бы видел неподдельную радость от победы игроков ряда знаменитых клубов,находящихся сейчас на слуху.
e32q6er4njt9
e32q6er4njt9
вчера в 13:17
На это только и надежда
makkie
makkie
вчера в 13:13
Ну в прошлом году Лестер вышел из группы ЛЕ с первого места.
И тоже умудрились украинской Заре проиграть.
Сегодня Спартаку точно легко не будет, "лисы" еще не побеждали и выйдут злыми.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:07
Отсутствие мотивации со стороны "Лестера" - посильная поддержка для "Спартака". Осталось добавить небольшой штрих и победа в кармане:
ОПС
ОПС
вчера в 12:50
Англичане просто так игру не отдадут, да и деньги всем нужны.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:25
А кто этих англичан знает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:21
Ему то откуда знать!все эксперДы((
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:20
А он не знает что за это большие деньги 💰 💰 💰 платят !?!
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