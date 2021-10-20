Д. Билялетдинов — о матче «Спартака»: «„Лестеру“ не нужна Лига Европы»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

«Спартак» не то чтобы не в лучших кондициях, но выступает нестабильно. В плане физики и атлетизма будет уступать, но еврокубки — это другая история, в одном матче можно показать яркую игру. Надеюсь, ребята выиграют. Хорошо, если Промес поможет.

«Лестер» сейчас на ходу, обыграли «Манчестер Юнайтед», но по своему опыту знаю, как в Англии команды относятся к Лиге Европы, могут дать сыграть тем, кто мало выходит. Перед этими играми не особо «накачивают». Для них, наверное, это пятый по значимости турнир — есть чемпионат, два национальных кубка и Лига чемпионов.

Посмотрим, смотря какие цели преследует «Лестер» в этом турнире, нужен он им или нет. По первым результатам можно понять, что, вроде как, не особо и надо им.

Любого можно обыграть. Можно отцепить «Лестер» от дальнейшей борьбы. А там, приехав на выезд, сопернику может вообще ничего не надо будет. Надо верить в свои силы.