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Наумов: «Надеюсь, „Локомотив“ победит „Галатасарай“. Отступать некуда»

вчера, 11:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай22:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Я надеялся, что очко зацепят с «Лацио», но там, похоже, Николичу уже объявили, что он уйдёт. Игра была безобразная, игроки вышли на поле сразу проигравшими.

Сегодня новый тренер и футболисты постараются себя показать. Матч с турецкой командой будет немного отличаться, я очень надеюсь, что «красно-зелёные» одержат победу, потому что дальше отступать некуда. Если хотят евровесну, надо обязательно дома побеждать.

После двух туров «Локомотив» занимает последнее место в группе Е, имея в своём активе 1 очко.

Наумов: «Надеюсь, „Локомотив“ победит „Галатасарай“. Отступать некуда»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:55
и ничью неплохо
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:46
Да есть еще куда,есть...,поменять тренера и снова можно отступать...(
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:34
Велика Европа,а отступать некуда-позади рельсы кончаются...Демонтировали в качестве контрибуции и вывезли 3 фатерлянд фрицы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:29
Хоть бы очко зацепили...
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