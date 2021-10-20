Наумов: «Надеюсь, „Локомотив“ победит „Галатасарай“. Отступать некуда»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Я надеялся, что очко зацепят с «Лацио», но там, похоже, Николичу уже объявили, что он уйдёт. Игра была безобразная, игроки вышли на поле сразу проигравшими.

Сегодня новый тренер и футболисты постараются себя показать. Матч с турецкой командой будет немного отличаться, я очень надеюсь, что «красно-зелёные» одержат победу, потому что дальше отступать некуда. Если хотят евровесну, надо обязательно дома побеждать.