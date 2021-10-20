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Гильерме: «Цель „Локомотива“ в Лиге Европы — выйти в плей-офф»

вчера, 11:49

Голкипер «Локомотива» Гильерме назвал цели «железнодорожников» в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Наша группа очень сложная, это уровень Лиги чемпионов. Но я всегда говорю, что намного лучше играть против сильных команд. В противостоянии с лучшими ты прибавляешь, приобретаешь опыт. В предыдущий раз, когда мы выступали в Лиге Европы, у нас в группе были чешский «Злин», «Шериф», который сейчас играет в Лиге чемпионов, и «Копенгаген». Но такой же уровень соперников у нас здесь, в России. Да и в целом намного легче играть против топ-клубов, чем против команд низкого класса. В этих случаях соперник и сам играет в футбол, и тебе дает играть. Так интереснее.

Цель в Лиге Европы? Выйти в плей-офф. Если не получится — то занять третье место, чтобы играть в Лиге конференций. Считаю, у «Локомотива» есть для этого потенциал. Надо просто быть уверенным, что все получится.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 13:20
    112910415
    112910415
    вчера в 13:07
    вы уж постарайтесь !
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:41
    Третье место - за счастье.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:01
    Для того, чтобы проходить в Лигу Европы надо как минимум дважды обыгрывать "Галатасарай" и пробовать отобрать еще очки у "Марселя" и "Лацио". Задача крайне сложная. Для начала удачи "Локомотиву" в ближайшей игре с турками!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:52
    Давай Локо,топим за тебя!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:51
    Цель хорошая,главное выполнить.
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