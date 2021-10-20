Гильерме: «Цель „Локомотива“ в Лиге Европы — выйти в плей-офф»

Голкипер «Локомотива» Гильерме назвал цели «железнодорожников» в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Наша группа очень сложная, это уровень Лиги чемпионов. Но я всегда говорю, что намного лучше играть против сильных команд. В противостоянии с лучшими ты прибавляешь, приобретаешь опыт. В предыдущий раз, когда мы выступали в Лиге Европы, у нас в группе были чешский «Злин», «Шериф», который сейчас играет в Лиге чемпионов, и «Копенгаген». Но такой же уровень соперников у нас здесь, в России. Да и в целом намного легче играть против топ-клубов, чем против команд низкого класса. В этих случаях соперник и сам играет в футбол, и тебе дает играть. Так интереснее.

Цель в Лиге Европы? Выйти в плей-офф. Если не получится — то занять третье место, чтобы играть в Лиге конференций. Считаю, у «Локомотива» есть для этого потенциал. Надо просто быть уверенным, что все получится.