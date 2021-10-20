Бышовец считает, что «Зенит» сыграет вничью с «Ювентусом»

Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Матч будет сложным для обеих команд, цена победы достаточно высока. «Зениту» необходима только она. Я думаю, что для преодоления обороны соперника нужно будет прикладывать максимум усилий, потому что «Ювентус», как и все остальные итальянские команды — достаточно хорошо организованный клуб. Преимущество «Зенита» будет ощутимо в физическом состоянии. Последний матч «Ювентуса» против «Ромы» был очень энергозатратным, и, думаю, в оптимальном состоянии при должной ротации можно достичь успеха, но нагрузка у них была большой в любом случае.

Мне кажется, проблема еще заключается в том, что насыщенная оборона несколько неудобна для позиционной атаки, которая для «Зенита» является проблемной. Мы это видели в последнем матче с «Арсеналом», когда игра была с большим количеством голевых моментов, но реализация оставляла желать лучшего. Я думаю, ничейный результат будет очень близок, но контратаки и скорости, предлагаемые «Ювентусом», для обороны «Зенита» станут проблемными. Хочется лишь пожелать успеха.