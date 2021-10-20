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Бышовец считает, что «Зенит» сыграет вничью с «Ювентусом»

вчера, 13:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом».

Матч будет сложным для обеих команд, цена победы достаточно высока. «Зениту» необходима только она. Я думаю, что для преодоления обороны соперника нужно будет прикладывать максимум усилий, потому что «Ювентус», как и все остальные итальянские команды — достаточно хорошо организованный клуб. Преимущество «Зенита» будет ощутимо в физическом состоянии. Последний матч «Ювентуса» против «Ромы» был очень энергозатратным, и, думаю, в оптимальном состоянии при должной ротации можно достичь успеха, но нагрузка у них была большой в любом случае.

Мне кажется, проблема еще заключается в том, что насыщенная оборона несколько неудобна для позиционной атаки, которая для «Зенита» является проблемной. Мы это видели в последнем матче с «Арсеналом», когда игра была с большим количеством голевых моментов, но реализация оставляла желать лучшего. Я думаю, ничейный результат будет очень близок, но контратаки и скорости, предлагаемые «Ювентусом», для обороны «Зенита» станут проблемными. Хочется лишь пожелать успеха.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:19
Высказывание Бышевца выглядят поадекватнее чем у Дика Адвоката.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:57
Если честно Зениту пистонов вставят
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:55
Первый абзац-дежурное пустозвонство,с изложением очевидного.Второй-более-менее стоящий,но к футболу,где случайностей гораздо больше,чем в нашей упорядоченной жизни,имеет отношение как версия будущего противостояния на поле.
Лакшери
Лакшери
вчера в 13:49
Еще и Клауд не понятно в каком состоянии
Лакшери
Лакшери
вчера в 13:48
Это что нужно сделать для ничьи, мы столько не забьем, а оборона у Зенита явно дырявая. Кароче Юве кинет свои три, мы ответим одним, либо с пенки, лиьо забьем норм, но это ничего не даст, для ЛЧ Чистяков не тянет, Ловрен только с травмы, опять Барриос все закрыать? Он не вывезет
Cat01
Cat01
вчера в 13:47
Будем ждать игру
drug01
drug01
вчера в 13:46
Ничья это хорошо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:37
Мы уже согласны и без игры.
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