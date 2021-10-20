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Игонин: «„Зениту“ нужна дисциплина в обороне в матче против „Ювентуса“»

вчера, 17:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о предстоящем матче петербургской команды с «Ювентусом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Зенит» может рассматривать ничейный результат как положительный, но настраиваться нужно на победу. Им необходимо играть так же, как в матче с «Челси». Другое дело, нужна дисциплина в обороне, а «Зенит» проигрывает второй матч РПЛ подряд из-за ошибок. Вот это проблема! Они допускают много моментов у своих ворот и набирают очки, потому что играют в атаке лучше других. В Лиге чемпионов этого недостаточно.

Пара Азмун — Дзюба в контратаке выглядит очень сильно, поэтому петербуржцам надо играть в два нападающих. Но всё будет зависеть от состояния футболистов, Семаку не из чего выбирать. Задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет. И никто эту задачу не снимал — её надо выполнить! Неважно, кто твой соперник.

Ранее Артём Дзюба выделил трёх лучших футболистов «Ювентуса».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:27
Оборона хорошо,но и голах не забывать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Игонин: «„Зениту“ нужна дисциплина в обороне в матче против „Ювентуса“» .
Вот так я думаю в самый раз будет !!!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Ну тут не только в защите дело.... тут еще и забивать надо...
drug01
drug01
вчера в 18:12
И нужны победные очки
beefs
beefs
вчера в 18:07
да, надежды слабоваты, но бороться нужно...
1bear
1bear
вчера в 18:04
Зениту нужен новый тренер,новый состав,новый владелец,новый......
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:54
Зениту вообще нужна дисциплина..... одни "звездюльки"
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