Игонин: «„Зениту“ нужна дисциплина в обороне в матче против „Ювентуса“» .

Бывший футболист «Зенита» порассуждал о предстоящем матче петербургской команды с «Ювентусом» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Зенит» может рассматривать ничейный результат как положительный, но настраиваться нужно на победу. Им необходимо играть так же, как в матче с «Челси». Другое дело, нужна дисциплина в обороне, а «Зенит» проигрывает второй матч РПЛ подряд из-за ошибок. Вот это проблема! Они допускают много моментов у своих ворот и набирают очки, потому что играют в атаке лучше других. В Лиге чемпионов этого недостаточно.

Пара Азмун — Дзюба в контратаке выглядит очень сильно, поэтому петербуржцам надо играть в два нападающих. Но всё будет зависеть от состояния футболистов, Семаку не из чего выбирать. Задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет. И никто эту задачу не снимал — её надо выполнить! Неважно, кто твой соперник.