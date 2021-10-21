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Малафеев — о матче с «Ювентусом»: «„Зениту“ в очередной раз не повезло»

вчера, 11:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о результате матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

К сожалению, «Зенит» не смог набрать очки в матче с «Ювентусом», пропустив обидный гол на 86-й минуте. В целом было очень интересно наблюдать за этой игрой, считаю, что она была обоюдно острой. Та игра, которую показывали Малком и Клаудиньо, и вовсе могла принести положительный результат для нас, будь мы где-то расторопнее и удачливее. Я не сказал бы, что «Ювентус» показал что-то яркое и чем-то удивил, но несмотря на это, матч держал до последних минут в напряжении. Думаю, «Зенит» точно мог рассчитывать на большее в этом матче, жаль, что не получилось.

«Ювентус» вообще уже четвертый матч кряду играет со счетом 1:0, ну а «Зенит» уже которую игру пропускает на последних минутах. В случае «Ювентуса», думаю они реализовали то, что хотели, а в случае «Зенита», мне кажется, в очередной раз не повезло.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:01
Согласен,не повезло!
Gorasul
Gorasul
вчера в 12:55
Этак про любое поражение можно сказать - не повезло... В данном случае не повезло трусливо зацепиться за ничейку. Что бы она дала с турнирной точки зрения тоже не понятно. Короче зачем играть в Лиге, не нужно.
Cat01
Cat01
вчера в 12:26
Везёт сильнейшим
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:21
Правильно подметил,что Юве не показал,что-то яркое и тем не менее выиграл...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:19
Хоть бы один сказал бы что проиграли по делу. А то обидно, случайно, повезло и т.д.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:16
Вячеслав, это Мальмё не повезло когда они играли в меньшинстве против вас.
viv
viv
вчера в 12:11
Не повезло с Сочи, Арсенал( Тула), Ювентус. Что то слишком много не везёт. Может это просто другое, чем просто не везёт.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:52
Семак не тренер для ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:46
Гол не обидный а закономерный
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:45
«„Зениту“ в очередной раз не повезло»... «„Спартаку“ в очередной раз не повезло»...
Что то всему нашему футболу давно уже не везёт.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:44
Ювентус сильнее. Всего делов то!
ДСА
ДСА
вчера в 11:43
Не везет, как обычно, слабейшему.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:38
Везёт сильнейшим.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:36
Качества "неяркой игры" хватает,в очередной раз,для торжества над качествами "серой игры".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:32
Чуть-чуть не хватает...
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