Малафеев — о матче с «Ювентусом»: «„Зениту“ в очередной раз не повезло»

Бывший голкипер «Зенита» высказался о результате матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

К сожалению, «Зенит» не смог набрать очки в матче с «Ювентусом», пропустив обидный гол на 86-й минуте. В целом было очень интересно наблюдать за этой игрой, считаю, что она была обоюдно острой. Та игра, которую показывали Малком и Клаудиньо, и вовсе могла принести положительный результат для нас, будь мы где-то расторопнее и удачливее. Я не сказал бы, что «Ювентус» показал что-то яркое и чем-то удивил, но несмотря на это, матч держал до последних минут в напряжении. Думаю, «Зенит» точно мог рассчитывать на большее в этом матче, жаль, что не получилось.

«Ювентус» вообще уже четвертый матч кряду играет со счетом 1:0, ну а «Зенит» уже которую игру пропускает на последних минутах. В случае «Ювентуса», думаю они реализовали то, что хотели, а в случае «Зенита», мне кажется, в очередной раз не повезло.