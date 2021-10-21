Радченко: «Игра между „Зенитом“ и „Ювентусом“ была равная»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Игра была равная. В первом тайме точно. К голу был ближе, как мне кажется, «Зенит». Во втором тайме включился «Ювентус», завладел инициативой. Две команды играли весь матч очень дисциплинированно, до первой ошибки. Клаудиньо сегодня старался, всегда хотел сыграть остро. Провел приличный матч. Чтобы не было пространства и свободных зон, Сергей Богданович решил использовать схему с тремя центральными защитниками. Все-таки у «Ювентуса» футболисты, которые быстро переходят из обороны в атаку. В пропущенном голе нужно разбираться тренерскому штабу, почему такой момент произошел в концовке игры.

Дзюба выпал из игры? Нет, сегодня он просто был один на острие атаки. Когда Дзюба действует в паре с Азмуном, для линии нападения это намного лучше. В этом матче Артём был один против насыщенной обороны «Ювентуса». Конечно, что-то ему удавалось сделать: цеплялся, боролся за верховые мячи.