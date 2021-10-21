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Радченко: «Игра между „Зенитом“ и „Ювентусом“ была равная»

вчера, 10:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Игра была равная. В первом тайме точно. К голу был ближе, как мне кажется, «Зенит». Во втором тайме включился «Ювентус», завладел инициативой. Две команды играли весь матч очень дисциплинированно, до первой ошибки. Клаудиньо сегодня старался, всегда хотел сыграть остро. Провел приличный матч. Чтобы не было пространства и свободных зон, Сергей Богданович решил использовать схему с тремя центральными защитниками. Все-таки у «Ювентуса» футболисты, которые быстро переходят из обороны в атаку. В пропущенном голе нужно разбираться тренерскому штабу, почему такой момент произошел в концовке игры.

Дзюба выпал из игры? Нет, сегодня он просто был один на острие атаки. Когда Дзюба действует в паре с Азмуном, для линии нападения это намного лучше. В этом матче Артём был один против насыщенной обороны «Ювентуса». Конечно, что-то ему удавалось сделать: цеплялся, боролся за верховые мячи.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:47
Игра понравилась,свои моменты не реализовали
cska1948
cska1948
вчера в 10:56
Без комментариев...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:49
Каждый видит то что желает, но очки за это не приходят.
ДСА
ДСА
вчера в 10:41
Игра была равная, а победил сильнейший.
Союзник противников
Союзник противников ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
вчера в 10:31
    viv
    viv
    вчера в 10:29, ред.
    Радченко ещё забыл добавить, как Боярский,что он гордится таким поражением Зенита.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 10:27
    Еще немного и начнут появляться заявления о вчерашней победе "Зенита".
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 10:16
    Не усилиями Клавы, а привозами ювентийцев, в основном Шила, Бедакура и Манекени😂😂😂
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:13
    Ну конечно!!! Если не считать,что три четверти игрового времени команды проводили в тридцатиметровой зоне от ворот хозяев.Да,шансы на гол у "Зенита" были(в основном усилиями Клавы),но их положение можно охарактеризовать "равенством" участников процесса насилия.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:13
    Не увидел равной игры....наверное другой матч смотрел...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:11
    Но Ювентус сыграл чуть равнее!😜🤪
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