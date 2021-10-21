Игонин: «Никто не говорит, что „Зенит“ боялся „Ювентуса“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).
«Зенит» играл достаточно правильно, интересно. У команды была возможность завоевать очко. И здесь никто не говорит, что боялись соперника. Играли исходя из нынешнего наличия игроков. Правильно, что играли в одного нападающего, правильно, что ждали ошибки соперника. Единственное что — нас не хватило на концовку. Думаю, что замены можно было сделать чуть раньше.
Что касается вчерашнего матча, то я после первого тайма написал, что "Зенит" вышел отстаивать счёт первой секунды начавшегося матча, и был привычно наказан. Нельзя же принимать в расчёт надежду на успешную редкую контратаку, или случайность. Все всё вчера видели, кстати, а что опять в конце не показали "торжествующее лицо" патрона гегемона? Интересно было бы увидеть, но его всё время показывают когда на поле ещё все шансы не умерли, или после победы (ой,давно мы этого не лицезрели!).
Что касается вчерашнего матча, то я после первого тайма написал, что "Зенит" вышел отстаивать счёт первой секунды начавшегося матча, и был привычно наказан. Нельзя же принимать в расчёт надежду на успешную редкую контратаку, или случайность. Все всё вчера видели, кстати, а что опять в конце не показали "торжествующее лицо" патрона гегемона? Интересно было бы увидеть, но его всё время показывают когда на поле ещё все шансы не умерли, или после победы (ой,давно мы этого не лицезрели!).