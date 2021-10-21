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Игонин: «Никто не говорит, что „Зенит“ боялся „Ювентуса“»

вчера, 09:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

«Зенит» играл достаточно правильно, интересно. У команды была возможность завоевать очко. И здесь никто не говорит, что боялись соперника. Играли исходя из нынешнего наличия игроков. Правильно, что играли в одного нападающего, правильно, что ждали ошибки соперника. Единственное что — нас не хватило на концовку. Думаю, что замены можно было сделать чуть раньше.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:20
Как это никто ???

Вон Ловчев...тремя ветками выше расписывает как у Зенита колени дрожали и как неимоверный мандраж сковал удаль игроков питерских до проигрыша неминуемого...))
ОПС
ОПС
вчера в 11:54
Не боялись, но опасались потерять ничью. Вот и потеряли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:57
Просто не дотерпели!
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 10:13
А говорить и не надо, все видно по игре. Ни одной атаки толковой не провели. Это наверное от большой смелости, ахаха)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:03, ред.
"Зенит" никого не боится - ни "Челси", ни "Юве", ни "Арс"(тульский), ни "Сочи", но всем проигрывает.
Что касается вчерашнего матча, то я после первого тайма написал, что "Зенит" вышел отстаивать счёт первой секунды начавшегося матча, и был привычно наказан. Нельзя же принимать в расчёт надежду на успешную редкую контратаку, или случайность. Все всё вчера видели, кстати, а что опять в конце не показали "торжествующее лицо" патрона гегемона? Интересно было бы увидеть, но его всё время показывают когда на поле ещё все шансы не умерли, или после победы (ой,давно мы этого не лицезрели!).
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:48
Конечно не боялись.....двухэтажный автобус от Семака это подтвердит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:39
Леха слегка намекнул что СерОжа физрук)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:37
Никто не боялся, но все были уверены в победе Ювентуса.
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