Игонин: «Никто не говорит, что „Зенит“ боялся „Ювентуса“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал поражение питерского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

«Зенит» играл достаточно правильно, интересно. У команды была возможность завоевать очко. И здесь никто не говорит, что боялись соперника. Играли исходя из нынешнего наличия игроков. Правильно, что играли в одного нападающего, правильно, что ждали ошибки соперника. Единственное что — нас не хватило на концовку. Думаю, что замены можно было сделать чуть раньше.