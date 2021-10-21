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Ловчев: «„Зенит“ вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника»

вчера, 10:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Во втором тайме была один игра — «Зенит» стоял у своих ворот, а те раскачивали. В концовке моменты стали появляться лишь у одних ворот.

«Зенит» — единственная команда (российская), которая все-таки как-то на равных играет, а другие совершенно…

«Зенит» вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника. Тактика была выбрана именно такая, а эта тактика подразумевает, что, может быть, тебе доткнут все-таки.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:32
не боишься 4 поражения подряд? ( уверен , держишь в голове) , ведь всё к этому идет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:29
а вот и посмотрим, там Кофрие будет, не боишься, что он артемку скушает?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:05
Азмун,Клаудиньо,Дзюба...
Не знаю как вратарь...но думаю ворота Максименко будут после игры выглядеть вот так..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:58
Ерунда...
Зенит отыграется на следующем сопернике...
Страшно представить что ждёт Максименко после 3-х поражений Зенита подряд...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:50
Джек, в последних трех играх Зенит пять пропустил.... тула, сочи...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:25
Спартак пропустил за 2 матча столько сколько Зенит за год....
Тактика открытая...беги вперёд... может залетит рикошет...а Жиго сзади всё подчистит - наполовину сработала...
Назабивали как на ПариМатч турнире..)))...и напропускали как в баскетболе..)))
Семак же играл неплохо и с Челси и с Юве....
Но мандража и автобуса как раньше с Лейпцигом не было...
Баобаб
Баобаб
вчера в 12:37
Ловчев, Ювентус это вам не те))) Это ЮВЕНТУС. А ленинградский наш Зенит был когда-то знаменит)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:21
Они и Сочи с Тульским Арсеналом боялись🤗
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:17, ред.
Спартак топарям 6ть мячей забил, Зенит ни одного
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Я не видел боязни!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:39
Так ведь не с "Уралом" играли 😉
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:29
...когда его жену душили,он ей говорил :" Потерпи,милая,может обойдётся"...
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:15
Возможно но 4 плюхи получили
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:11
спартак играл весело, зенит трусливо
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:06, ред.
Ну Спартак тип не испугался 4ку отхватил
viv
viv
вчера в 11:00
Испугались кризисный Ювентус
drug01
drug01
вчера в 10:54
Миллеру было стыдно наблюдать
Cat01
Cat01
вчера в 10:53
Надо тренера менять.... И состав...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 10:50
Седовласый Ловкач.....
beefs
beefs
вчера в 10:46
прозорливый ты наш, все то ты знаешь...
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