Ловчев: «„Зенит“ вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).
Во втором тайме была один игра — «Зенит» стоял у своих ворот, а те раскачивали. В концовке моменты стали появляться лишь у одних ворот.
«Зенит» — единственная команда (российская), которая все-таки как-то на равных играет, а другие совершенно…
«Зенит» вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника. Тактика была выбрана именно такая, а эта тактика подразумевает, что, может быть, тебе доткнут все-таки.
Не знаю как вратарь...но думаю ворота Максименко будут после игры выглядеть вот так..
Не знаю как вратарь...но думаю ворота Максименко будут после игры выглядеть вот так..
Зенит отыграется на следующем сопернике...
Страшно представить что ждёт Максименко после 3-х поражений Зенита подряд...)))
Зенит отыграется на следующем сопернике...
Страшно представить что ждёт Максименко после 3-х поражений Зенита подряд...)))
Тактика открытая...беги вперёд... может залетит рикошет...а Жиго сзади всё подчистит - наполовину сработала...
Назабивали как на ПариМатч турнире..)))...и напропускали как в баскетболе..)))
Семак же играл неплохо и с Челси и с Юве....
Но мандража и автобуса как раньше с Лейпцигом не было...
Тактика открытая...беги вперёд... может залетит рикошет...а Жиго сзади всё подчистит - наполовину сработала...
Назабивали как на ПариМатч турнире..)))...и напропускали как в баскетболе..)))
Семак же играл неплохо и с Челси и с Юве....
Но мандража и автобуса как раньше с Лейпцигом не было...