Ловчев: «„Зенит“ вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Во втором тайме была один игра — «Зенит» стоял у своих ворот, а те раскачивали. В концовке моменты стали появляться лишь у одних ворот.

«Зенит» — единственная команда (российская), которая все-таки как-то на равных играет, а другие совершенно…

«Зенит» вышел на матч, заведомо побаиваясь соперника. Тактика была выбрана именно такая, а эта тактика подразумевает, что, может быть, тебе доткнут все-таки.