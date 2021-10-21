Барриос: «Мы продолжаем думать о выходе из группы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Но мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы, бороться до конца, и сделаем всё, чтобы в следующих матчах набрать очки.

План был такой же, как и в самом начале, — постараться победить дома. На это были нацелены все мысли, но, к сожалению, мы допустили ошибку, пропустили гол и не смогли выполнить задачу. Но мы продолжим борьбу.

Клуб-гранд, такой как «Зенит», всегда испытывает давление, потому что, когда что-то начинает идти не так, начинается повышенное внимание со стороны. Да, в каждом из трех матчей, которые мы проиграли, мы допустили какие-то ошибки, которые помешали нам добиться результата. Самое главное — думать о том, что впереди, а впереди у нас большой матч против «Спартака», в котором мы сделаем всё для победы.