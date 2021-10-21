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Барриос: «Мы продолжаем думать о выходе из группы в Лиге чемпионов»

вчера, 11:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Но мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы, бороться до конца, и сделаем всё, чтобы в следующих матчах набрать очки.

План был такой же, как и в самом начале, — постараться победить дома. На это были нацелены все мысли, но, к сожалению, мы допустили ошибку, пропустили гол и не смогли выполнить задачу. Но мы продолжим борьбу.

Клуб-гранд, такой как «Зенит», всегда испытывает давление, потому что, когда что-то начинает идти не так, начинается повышенное внимание со стороны. Да, в каждом из трех матчей, которые мы проиграли, мы допустили какие-то ошибки, которые помешали нам добиться результата. Самое главное — думать о том, что впереди, а впереди у нас большой матч против «Спартака», в котором мы сделаем всё для победы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:03
Шансы ещё остаются!
berda2003
berda2003
вчера в 12:31
думать вообще полезно, если голову посещают реальные думы, а вот болтать всякую ересь, типа отсутствие концентрации, не полезно... называется самообман.
концентрация тут не причём - отсутствует МАСТЕРСТВО, притом ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ...
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 12:30
Мечты идиота )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:25
Это хорошо,надо выходить.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:18
Мечтать не вредно......
Баобаб
Баобаб
вчера в 12:12
Пешеходный Юве, думающий об Интере, особо и не напрягся, чтобы на минималках обыграть гранда России.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:04
Можно думать о выходе из группы в Лигу Чемпионов (хотя это скорее всего не более, чем пустые мечты), а можно порадоваться, что в группе есть безоговорочный аутсайдер "Мальме" и продолжить борьбу за Лигу Европы более чем реально. Чтобы обыгрывать "Ювентус" хотя бы на своем поле, надо было рискнуть и выставлять в нападении пару Дзюба - Азмун. Но Семак на это не пошел - страшно, ведь можно тогда от "Ювентуса" и больше двух пропустить. В результате вполне предрекаемый исход матча - оборону "Ювентуса" не продавили, а гол в одной из немногочисленных контратак пропустили.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:51
Мечтатель! Уровень клубов РПЛ в ЕК – ЛЕ максимум.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:41
В Лигу Европы и выйдут из группы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:32
Хотя его вина в сложившейся ситуации минимальна,но русские поговорки учить давно надо было : " 3,14здеть-не мешки ворочать". Пора оценивать ситуацию в ЛЕ,если это возможно,и пытаться анализировать,на кого вы попадёте.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:29
Правильно, продолжайте думать о выходе из группы, чтобы попасть хоть в ЛЕ. А что касается Спартака, так и ему необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от Лестера, так что и там легко не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:19
Об этом всегда надо думать...
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