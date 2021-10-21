Шварц: «Мы хорошо относимся к „Химкам“ и уважаем эту команду»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок».
Соперник достаточно квалифицированный. «Химки» — команда, которая использует разные схемы. Хорошо проявляет себя в переходные этапы атаки. Также в атаке у команды есть хорошие исполнители.
От нашей команды мы ждем надежную дисциплинированную игру в обороне. Также важно, чтобы мы играли с энергией и силой, и в переходных фазах атаки использовали всю свою скорость. Если будем терять мяч, надо его возвращать. Также будем проводить атаку в глубину.
В преддверии ваших вопросов касаемо истории противостояний могу сразу сказать, что знаю её. В то же время, та история, которая была, не играет роли. Мы хорошо относимся к «Химкам» и уважаем команду. Мы проанализировали все встречи и готовы к противостоянию завтра. Нам надо показать наш лучший футбол.
Шварц восторгается высокой квалификацией атакующих игроков Химок, их способностью легко и быстро перестраивать игровую схему. Но ведь у него в распоряжении игроки ничуть не хуже, а даже лучше семь человек играют в различных сборных, вот только с вариативностью игровых схемам у него провал.
Главное соблюдать строгую дисциплину в прессинге и контр-прессинге, при чём в постоянном высоком темпе и ничего кроме тупого прессинга игрокам Динамо не позволено, а вы болельщики молитесь, чтоб хватило сил у игроков на весь матч.
Особенно раздражает, когда Шварц начинает рассуждать об истории противостояний между командами. Какая история у команды, родившейся на стыки прошлого и нынешнего веков, которая в российской вышке играет пятый сезон, но при этом с учётом игр в ФНЛ Динамо последний раз побеждало подмосковный клуб почти девять лет назад 31 октября 2012 года в Кубке России. А в прошлом году Игорь Геннадиевич, которого Бувач отверг в пользу своего дружка Сандро, дважды переигрывал Шварца с одинаковым счётом 1:0. Очень надеюсь, что завтра, в знаменательный день для каждого болельщика Динамо, мне не будет стыдно за мой любимый клуб. Пусть побеждает сильнейший, судьи отработают профессионально и беспристрастно, а игроки избегут серьёзных травм и повреждений.
Шварц восторгается высокой квалификацией атакующих игроков Химок, их способностью легко и быстро перестраивать игровую схему. Но ведь у него в распоряжении игроки ничуть не хуже, а даже лучше семь человек играют в различных сборных, вот только с вариативностью игровых схемам у него провал.
Главное соблюдать строгую дисциплину в прессинге и контр-прессинге, при чём в постоянном высоком темпе и ничего кроме тупого прессинга игрокам Динамо не позволено, а вы болельщики молитесь, чтоб хватило сил у игроков на весь матч.
Особенно раздражает, когда Шварц начинает рассуждать об истории противостояний между командами. Какая история у команды, родившейся на стыки прошлого и нынешнего веков, которая в российской вышке играет пятый сезон, но при этом с учётом игр в ФНЛ Динамо последний раз побеждало подмосковный клуб почти девять лет назад 31 октября 2012 года в Кубке России. А в прошлом году Игорь Геннадиевич, которого Бувач отверг в пользу своего дружка Сандро, дважды переигрывал Шварца с одинаковым счётом 1:0. Очень надеюсь, что завтра, в знаменательный день для каждого болельщика Динамо, мне не будет стыдно за мой любимый клуб. Пусть побеждает сильнейший, судьи отработают профессионально и беспристрастно, а игроки избегут серьёзных травм и повреждений.