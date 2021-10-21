Шварц: «Мы хорошо относимся к „Химкам“ и уважаем эту команду»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок».

Соперник достаточно квалифицированный. «Химки» — команда, которая использует разные схемы. Хорошо проявляет себя в переходные этапы атаки. Также в атаке у команды есть хорошие исполнители.

От нашей команды мы ждем надежную дисциплинированную игру в обороне. Также важно, чтобы мы играли с энергией и силой, и в переходных фазах атаки использовали всю свою скорость. Если будем терять мяч, надо его возвращать. Также будем проводить атаку в глубину.

В преддверии ваших вопросов касаемо истории противостояний могу сразу сказать, что знаю её. В то же время, та история, которая была, не играет роли. Мы хорошо относимся к «Химкам» и уважаем команду. Мы проанализировали все встречи и готовы к противостоянию завтра. Нам надо показать наш лучший футбол.