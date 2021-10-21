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Бышовец: «Зачем „Зениту“ играть, если не стоит задача выйти из группы в ЛЧ»

вчера, 13:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1).

Питерцам не хватило инициативности и организации игры, связанной с ограничением действий соперника. Несмотря на то, что туринцы приехали на матч после тяжелейшего противостояния против «Ромы», они всё равно владели количественным и качественным преимуществом на поле. «Зенит» не сыграл активно в атаке, выглядел пассивно, исключением являются игроки средней линии — Клаудиньо, у которого были хорошие моменты, и активный на поле Малком.

Почему мы играем вторым номером, даже если соперника устраивает ничья? Все из-за первоначальных перспектив «Зенита» в группе. В прошлом сезоне Семак сказал, что у команды не стояла задача выйти из группы. В этом сезоне, подводя итог еврокубковой кампании, он так же скажет? Зачем выступать в еврокубках, если у тебя не стоит задача бороться за выход из группы? Будем утешаться тем, что «Зенит» займет третье место и попадет в Лигу Европу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:20
Абсолютно незачем!
112910415
112910415
вчера в 19:06
цель - ничто, движенье - всё ! )
альсато
альсато
вчера в 18:01, ред.
"не даром клуб "Фиорентина", предлагал МУЛЬЕН за Бышовца!"...более того-олимпийский чемпион
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:32
А че вообще играть...деньги капают и так
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:48
Согласен с Бышовцем. Бесит, что даже комментатор говорит мол у Зенита шансов на выход нет, а зачем тогда вообще на матч выходить? Проще уж молодёж 16-летнюю выпустить, какая разница, всё равно проиграем. нету менталитета победителей. Как можно настолько не уважать себя, клуб и болельщиков?? Семака в отставку, Дзюбу вернуть в Спартак.
LOpp
LOpp
вчера в 15:13
зато Зенит самая летающая команда в Европе
David Young
David Young ответ comebacktostay (раскрыть)
вчера в 15:06
Без Газпрома у Зенита Санкт-Петербурга будет меньше денег.
comebacktostay
comebacktostay
вчера в 14:27, ред.
Пора уже воссоздать легендарную команду Зенит, а газпромовских прихвостней под зад коленкой
Tostao
Tostao
вчера в 14:25, ред.
Золотые слова, Анатолий Фёдорович!
С Семаком, да в атаку? Не, только в окоп! И оттуда постреливать одиночными и очень холостыми выстрелами.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:04, ред.
По большому счету здесь всего один расчет - попасть в ЛЕ, а там как карта ляжет. Вот и вся программа, чего еще там гадать. А так мы хоть на нормальные клубы с хорошо поставленным футболом можем посмотреть да свой уровень каждый раз проверять с футбольной составлявшей применительно к ведущим клубам Европы. Понятно что пока роль поставщика очков весьма унизительна. Но я думаю что кардинальные подвижки в лучшую сторону налицо (проигрыши минимальные и в борьбе). Так что мы двигаемся пока в нужном направлении. Может со временем надеюсь престиж российского чемпионата будет подыматься и наши клубы наконец смогут постучаться в двери грандов мирового футбола. Всем удачи.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:54
Как это зачем?
Ведь как мощно звучит..
Мы каждый год играем в ЛЧ...)))
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:53
А вдруг стрельнет Зеня. Играть надо, дядя Толя.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:53
Ну можно сказать что ничью мог зацепить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:51
Бышовец как инопланетянин....как будто вчера прилетел с Альфа Центавра...)))

У нас нет задач даже хороший асфальт класть....
Положить абы-как...чтоб каждый год осваивать средства на его ремонт....

Так и тут...можно десятилетиями "усиляться" для ухода с 4-го места в группе ЛЧ...на радость агентам и приезжающим "кудесникам"...
Vave666
Vave666
вчера в 13:43
Чёт мало слов о Спартаке в таком случае...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Это всё рассуждения после матча.
Зенит играл неплохо, мог выиграть, но проиграл...
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:37
Стоит задача "не бояться".
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:35
Главное не победа а участие,🤗
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