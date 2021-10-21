Бышовец: «Зачем „Зениту“ играть, если не стоит задача выйти из группы в ЛЧ»

Бывший тренер сборной России прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1).

Питерцам не хватило инициативности и организации игры, связанной с ограничением действий соперника. Несмотря на то, что туринцы приехали на матч после тяжелейшего противостояния против «Ромы», они всё равно владели количественным и качественным преимуществом на поле. «Зенит» не сыграл активно в атаке, выглядел пассивно, исключением являются игроки средней линии — Клаудиньо, у которого были хорошие моменты, и активный на поле Малком.

Почему мы играем вторым номером, даже если соперника устраивает ничья? Все из-за первоначальных перспектив «Зенита» в группе. В прошлом сезоне Семак сказал, что у команды не стояла задача выйти из группы. В этом сезоне, подводя итог еврокубковой кампании, он так же скажет? Зачем выступать в еврокубках, если у тебя не стоит задача бороться за выход из группы? Будем утешаться тем, что «Зенит» займет третье место и попадет в Лигу Европу.