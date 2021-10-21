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Широков: «„Зениту“ нужно было играть смелее против „Ювентуса“»

вчера, 14:19
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Питерцы только в одном отрезке с 50-й по 60-ю минуту впереди оказывали давление, создали пару хороших моментов. Гости ничего особенного не показали, было два-три хороших момента, но ничего сверхъестественного. С таким «Ювентусом» нужно было играть смелее, но не знаю, почему не получилось игра в нападении, должны разобрать свою игру.

После этого матча значительно уменьшились шансы на выход из группы. Дома нужно было побеждать, если хотели бы выходить из группы. Шансы и сейчас есть, но тяжело будет, надо три победы одержать или семь очков, и то это не гарантия выхода из группы.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:32
Да просто "у меня в контракте прописано, что Зенит должен играть в ЛЧ, задачи выхода из группы не стоит"!
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 18:58
играли бы смелее получили бы больше
Mekail
Mekail
вчера в 17:27
Ну Рома ...вспоминай как сам смело играл...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:07
Играть смелее и получить еще парочку мячей в свои ворота..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:53
Смелее это как? Просто иногда надо играть «шмелее», чтобы забить.
ДСА
ДСА
вчера в 15:17
Со стороны оно конечно виднее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:50, ред.
Широков: «„Зениту“ нужно было играть смелее против „Ювентуса“» .
У Зенита лучший в российском чемпионате, да и европейского уровня, состав игроков, которые могли бы и в еврокубках играть достаточно успешно. Но с таким тренером как Семак и психологией которая не даёт раскрыть весь потенциал игроков находящихся в распоряжении главного тренера. У него нет никакого опыта на международном уровне, что и доказали все годы которые играет Зенит в еврокубках, а самое страшное что и он сам вместе с клубом за эти годы не развивается. Имея таких игроков в обойме, Зенит должен себя чувствовать даже во внутреннем чемпионате как Бавария в Бундеслиге. И выносить всех с достаточно комфортным для себя результатом, причём достаточно легко. И правильно многие эксперты говорят что Зенит играет в еврокубках с боязнью и неуверенностью в собственных силах. А эта проблема которую должен решать главный тренер. Нет у самого тренера чувство победителя, а значит и не будет у команды. Для Зенита имея почти неограниченное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 и возможности ротации с составом, должен быть совершенно другого качества главный тренер. И тогда и задачи будут ставится совершенно другого порядка и клуб станет конкурентноспособным в еврокубках и деньги станет зарабатывать и российский престиж поднимет в Европе ! А так с Семаком будет как и было все эти годы - НИКАК !!! Чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:30, ред.
Смелее это как ???
Вчера было 3 смелых команды....
Бенфика, Янг Бойз и Мальмё....(4-я команда из ЛЕ,не помню названия...играла с Лестером)
Каждая из них получила 4 мяча в свои ворота...

Понятно что "Смелость города берёт"...но не рисует нужный счёт на табло....))
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