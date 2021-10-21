Широков: «„Зениту“ нужно было играть смелее против „Ювентуса“» .

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

Питерцы только в одном отрезке с 50-й по 60-ю минуту впереди оказывали давление, создали пару хороших моментов. Гости ничего особенного не показали, было два-три хороших момента, но ничего сверхъестественного. С таким «Ювентусом» нужно было играть смелее, но не знаю, почему не получилось игра в нападении, должны разобрать свою игру.

После этого матча значительно уменьшились шансы на выход из группы. Дома нужно было побеждать, если хотели бы выходить из группы. Шансы и сейчас есть, но тяжело будет, надо три победы одержать или семь очков, и то это не гарантия выхода из группы.