Широков: «„Зениту“ нужно было играть смелее против „Ювентуса“» .

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).
Питерцы только в одном отрезке с 50-й по 60-ю минуту впереди оказывали давление, создали пару хороших моментов. Гости ничего особенного не показали, было два-три хороших момента, но ничего сверхъестественного. С таким «Ювентусом» нужно было играть смелее, но не знаю, почему не получилось игра в нападении, должны разобрать свою игру.
После этого матча значительно уменьшились шансы на выход из группы. Дома нужно было побеждать, если хотели бы выходить из группы. Шансы и сейчас есть, но тяжело будет, надо три победы одержать или семь очков, и то это не гарантия выхода из группы.
У Зенита лучший в российском чемпионате, да и европейского уровня, состав игроков, которые могли бы и в еврокубках играть достаточно успешно. Но с таким тренером как Семак и психологией которая не даёт раскрыть весь потенциал игроков находящихся в распоряжении главного тренера. У него нет никакого опыта на международном уровне, что и доказали все годы которые играет Зенит в еврокубках, а самое страшное что и он сам вместе с клубом за эти годы не развивается. Имея таких игроков в обойме, Зенит должен себя чувствовать даже во внутреннем чемпионате как Бавария в Бундеслиге. И выносить всех с достаточно комфортным для себя результатом, причём достаточно легко. И правильно многие эксперты говорят что Зенит играет в еврокубках с боязнью и неуверенностью в собственных силах. А эта проблема которую должен решать главный тренер. Нет у самого тренера чувство победителя, а значит и не будет у команды. Для Зенита имея почти неограниченное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 и возможности ротации с составом, должен быть совершенно другого качества главный тренер. И тогда и задачи будут ставится совершенно другого порядка и клуб станет конкурентноспособным в еврокубках и деньги станет зарабатывать и российский престиж поднимет в Европе ! А так с Семаком будет как и было все эти годы - НИКАК !!! Чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
У Зенита лучший в российском чемпионате, да и европейского уровня, состав игроков, которые могли бы и в еврокубках играть достаточно успешно. Но с таким тренером как Семак и психологией которая не даёт раскрыть весь потенциал игроков находящихся в распоряжении главного тренера. У него нет никакого опыта на международном уровне, что и доказали все годы которые играет Зенит в еврокубках, а самое страшное что и он сам вместе с клубом за эти годы не развивается. Имея таких игроков в обойме, Зенит должен себя чувствовать даже во внутреннем чемпионате как Бавария в Бундеслиге. И выносить всех с достаточно комфортным для себя результатом, причём достаточно легко. И правильно многие эксперты говорят что Зенит играет в еврокубках с боязнью и неуверенностью в собственных силах. А эта проблема которую должен решать главный тренер. Нет у самого тренера чувство победителя, а значит и не будет у команды. Для Зенита имея почти неограниченное количество казначейских билетов 💰 💰 💰 и возможности ротации с составом, должен быть совершенно другого качества главный тренер. И тогда и задачи будут ставится совершенно другого порядка и клуб станет конкурентноспособным в еврокубках и деньги станет зарабатывать и российский престиж поднимет в Европе ! А так с Семаком будет как и было все эти годы - НИКАК !!! Чисто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!