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Малафеев: «У „Зенита“ есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов»

вчера, 13:01

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы питерского клуба на выход из группы в Лиге чемпионов.

Благодаря домашней победе над «Мальме», у «Зенита» все еще есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов. Но, безусловно, не все так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов, ну а чтобы надеяться на продолжение в Лиге чемпионов всё чуть сложнее — «Зениту» будет недостаточно обыграть «Мальме». Как минимум Сергею Богдановичу и команде необходимо побеждать дома «Челси».

Но перед этим «Зениту» нужно не только переиграть «Мальме», а еще и надеяться на победу «Ювентуса» в гостевом матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси» в борьбе за второе место за счет разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Будем надеяться на лучшее.

Малафеев: «У „Зенита“ есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:01
математические-то имеются ...
альсато
альсато
вчера в 18:14
сульфат натрия!...сыграно только 50% игр в группе!..выигрываем оставшиеся игры-и аля , выходим с первого места!))))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:38
Шанс есть....игры нет...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 17:06
Смешно пошутил, как бы шведы не накидали
h8you
h8you
вчера в 13:44, ред.
у зенита есть шанс и лч выиграть,если просто выиграет все матчи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:38
Семак выйдет в своей манере играть матч с "Челси" как примерно и с "Ювентусом" - главное не пропустить. В результате оборону "Челси" не прокусят, но мяч обязательно словят. Ставить атакующий вариант - можно пропустить гораздо больше. Хотя - третье место думаю по любому можно сохранить, а за второе надо рисковать, но любитель сельдерея к этому вряд ли готов.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:33
вообще непонятно зачем нести такую бредятину
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:26
Пой это группен-руководителю Миллеру,он тебе аусвайс в ВИП-ложу выдаст.
1bear
1bear
вчера в 13:15
насмешил "иксперт" очередной...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:08
Есть конечно небольшие шансы обойти Челси...если только англичане приедут играть составом 2016 года рождения....который сейчас тщательно наигрывают...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:08
Малафеев собрался обойти Челси в группе! Удачи!)))
ДСА
ДСА
вчера в 13:04
Это уже даже не юмор, это словоблудие.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:02
Шансы есть, пока есть!
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