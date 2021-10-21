Малафеев: «У „Зенита“ есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов»

Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы питерского клуба на выход из группы в Лиге чемпионов.

Благодаря домашней победе над «Мальме», у «Зенита» все еще есть шанс попасть даже в плей-офф Лиги чемпионов. Но, безусловно, не все так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов, ну а чтобы надеяться на продолжение в Лиге чемпионов всё чуть сложнее — «Зениту» будет недостаточно обыграть «Мальме». Как минимум Сергею Богдановичу и команде необходимо побеждать дома «Челси».

Но перед этим «Зениту» нужно не только переиграть «Мальме», а еще и надеяться на победу «Ювентуса» в гостевом матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси» в борьбе за второе место за счет разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Будем надеяться на лучшее.