Мозес: «Я думал, что мы легко обыграем „Лестер“»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).
Было понятно, что нам придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Всё было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы. Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпионат. Это был матч, в котором мы должны были выиграть. Но вышло иначе. И теперь нужно думать о следующем матче.
Мозес лишь во второй раз в своей карьере проиграл матч против «Лестера».
но у нас нет ещё нескольких Мозесов
но у нас нет ещё нескольких Мозесов
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Точнее и не скажешь. Все уже смеются над уровнем РПЛ, где постоянно один чемпион и нет конкуренции.
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Точнее и не скажешь. Все уже смеются над уровнем РПЛ, где постоянно один чемпион и нет конкуренции.
-Было понятно, что нам придется непросто
-...мы сумеем победить. Причем легко!
-Было понятно, что нам придется непросто
-...мы сумеем победить. Причем легко!
Никто кроме тебя !!!)
Никто кроме тебя !!!)