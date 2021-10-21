Мозес: «Я думал, что мы легко обыграем „Лестер“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

Было понятно, что нам придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Всё было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы. Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпионат. Это был матч, в котором мы должны были выиграть. Но вышло иначе. И теперь нужно думать о следующем матче.