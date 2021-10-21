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Мозес: «Я думал, что мы легко обыграем „Лестер“»

вчера, 13:12
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

Было понятно, что нам придется непросто. Если честно, я думал, мы сумеем победить. Причем легко! Всё было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы. Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты. Иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпионат. Это был матч, в котором мы должны были выиграть. Но вышло иначе. И теперь нужно думать о следующем матче.

Мозес лишь во второй раз в своей карьере проиграл матч против «Лестера».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:54
Это наши скрепы: один Бог, одна страна, один президент, один чемпион. Это еще Константин придумал, правда, он был не президентом, а императором, но какая разница?)).
minai
minai
вчера в 21:52
А с чего это ты взял, Витёк ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:17
И Максименко . ))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:13
Думал?
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:46
Шутка про предельную концентрацию до 95-й минуты позволила ребятам посмеяться и немного разрядить обстановку перед важным матчем.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:35
Вот если бы думали по другому возможно и результат был бы другой
112910415
112910415
вчера в 16:50
Мозес футболист высокого класса
но у нас нет ещё нескольких Мозесов
mat73
mat73
вчера в 14:46
Хорошая вырезка комментария для хорошего юмора)))))
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:36
Тут не только Мозес здесь и Месси с Рональдо за голову бы взялись куда они попали
1bear
1bear
вчера в 14:22
"Я думал,что Челси легко обыграет Лестер",-сказал Мозес,но вдруг вспомнил,что играет за спартак ))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:18
Плохо подумал, соперник серьёзный
makkie
makkie
вчера в 14:12
Это Лига Европы, а не российский чемпионат.
______________________

Точнее и не скажешь. Все уже смеются над уровнем РПЛ, где постоянно один чемпион и нет конкуренции.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:09
Легко и повели 2-0, а потом неожиданно стало трудно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:01
Ну теперь в следующий раз! 😜
Futurista
Futurista
вчера в 13:56
Рассказову забыл рассказать...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:48
К 44той минуте и я так думал, ведь англичане ничего не предложили кроме пасов на африканца
drug01
drug01
вчера в 13:27
Думать надо головой
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:25
Однажды в студёную летнюю пору он из лесу вышел и влился в "Спартак".
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:24
Мозес...Мозес...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:21
Сам себе противоречит:
-Было понятно, что нам придется непросто
-...мы сумеем победить. Причем легко!
LOpp
LOpp
вчера в 13:12
Мозес видимо забыл, что он уже не в Челси, а в Спартаке))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12, ред.
Мозес: «Я думал, что мы легко обыграем „Лестер“»
Никто кроме тебя !!!)
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