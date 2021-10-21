Бывшего главу фан-клуба «Спартака» наказали за избиение журналиста

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вчера, 20:57

Тушинский суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста Александра Щеголева.

Нападавшему также запретили посещать футбольные матчи на два года.