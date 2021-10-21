Бывшего главу фан-клуба «Спартака» наказали за избиение журналиста

Тушинский суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста Александра Щеголева.
Нападавшему также запретили посещать футбольные матчи на два года.
Тушинский суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста Александра Щеголева.
Нападавшему также запретили посещать футбольные матчи на два года.
То ли за язык поганый то ли за базар не нужный..
То ли за язык поганый то ли за базар не нужный..