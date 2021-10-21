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Бывшего главу фан-клуба «Спартака» наказали за избиение журналиста

вчера, 20:57

Тушинский суд оштрафовал экс-главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова на 5000 рублей за нападение на журналиста Александра Щеголева.

Нападавшему также запретили посещать футбольные матчи на два года.

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Все комментарии
us5w9ew9w3dw
us5w9ew9w3dw
сегодня в 04:49
Это весьма любопытно
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Суровое наказание.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:14, ред.
Я уж подумал привязали к позорному столбу и выпороли, всыпали палок так сказать...
sihafazatron
sihafazatron ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 21:42
Да с этим согласен, вот только у меня вопрос: а было ли избиение? я лично ни видео, ни фото не видел. может просто пару раз потолкались и подзатыльник 1 дал?
Землянин
Землянин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:39
Легко отделался, за избиение можно и присесть, даже Кокора с Мамаем присели надолго, что карьерой поплатились
minai
minai
вчера в 21:35
За что !? Венедиктову так и надо !
Cat01
Cat01
вчера в 21:28
Два года без футбола это плохо
морозз
морозз
вчера в 21:27
Журналистика России это крайне печальное зрелище, отсюда и перегибы в избрании мер воздействия на некоторые породы журналистов…выливающиеся именно в такой манере воздействия на их физиономии!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:27
5000 руб несерьезный штраф, а вот 2 года не посещать футбольные матчи- это сурово
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:08
Снова тушинские отличились.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:06
Кулачные бои на Руси всегда были и будут
То ли за язык поганый то ли за базар не нужный..
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02
Не видел, не знаю. Но если то да ,но а так как есть !!!)))
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