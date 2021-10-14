Суд обязал Бобана вернуть «Милану» 1,5 млн евро

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сегодня, 00:32

Бывшего спортивного директора «Милана» обязали вернуть клубу 1,5 миллиона евро.

От специалиста потребовали вернуть «Милану» эту сумму из 5,375 миллиона евро, которые клуб выплатил ему за досрочный разрыв договора. В декабре 2020 года суд постановил, что «Милан» должен Бобану 5,375 миллиона евро за увольнение, но итальянский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена.