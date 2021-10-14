Суд обязал Бобана вернуть «Милану» 1,5 млн евро

Бывшего спортивного директора «Милана» Звонимира Бобана обязали вернуть клубу 1,5 миллиона евро.
От специалиста потребовали вернуть «Милану» эту сумму из 5,375 миллиона евро, которые клуб выплатил ему за досрочный разрыв договора. В декабре 2020 года суд постановил, что «Милан» должен Бобану 5,375 миллиона евро за увольнение, но итальянский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена.
Таким образом, Бобан обязан 1,2 миллиона евро плюс сумму, которую он заработал и заработает за период с марта 2020 года по ноябрь 2022 года, в результате чего общие выплаты составят 1,5 миллиона евро. Сейчас Звонимир работает в УЕФА.