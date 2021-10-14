ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2021/2022

Суд обязал Бобана вернуть «Милану» 1,5 млн евро

сегодня, 00:32

Бывшего спортивного директора «Милана» Звонимира Бобана обязали вернуть клубу 1,5 миллиона евро.

От специалиста потребовали вернуть «Милану» эту сумму из 5,375 миллиона евро, которые клуб выплатил ему за досрочный разрыв договора. В декабре 2020 года суд постановил, что «Милан» должен Бобану 5,375 миллиона евро за увольнение, но итальянский клуб подал апелляцию, которая была частично удовлетворена.

Таким образом, Бобан обязан 1,2 миллиона евро плюс сумму, которую он заработал и заработает за период с марта 2020 года по ноябрь 2022 года, в результате чего общие выплаты составят 1,5 миллиона евро. Сейчас Звонимир работает в УЕФА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:29
Однако!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:13
На разнице что-то напутали.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:00
Он и так неплохо руки погрел.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Что-то в Италии взялись за балканцев, Бобана на бабки поставили, Перишичу зп решили урезать или уматывай куда хочешь...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:21
Миланский суд самый гуманный суд в мире...:)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:17
Такой у них суд
beefs
beefs
сегодня в 07:11
Сначала суд присудил, теперь отсудил, интересная история...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:29
Не отдавай, беги! 😜
Gahi
Gahi
сегодня в 05:47
Если обязан то обязательно вернёт, всё таки Звонимир Бобан работник в УЕФА.
протон
протон
сегодня в 05:12
На зимнее ТО
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:10
Отдай если должен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:33
Ну и правильно
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