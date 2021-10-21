1634831141

вчера, 18:45

Сегодня проходит судебный процесс над форвардом «Реала» и сборной Франции по обвинению в шантаже хавбека «Олимпиакоса» .

Утверждается, что прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Карим отсутствовал на заседании по профессиональным причинам (подготовка к матчам).