Сегодня проходит судебный процесс над форвардом «Реала» и сборной Франции Каримом Бензема по обвинению в шантаже хавбека «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.
Утверждается, что прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.
Карим отсутствовал на заседании по профессиональным причинам (подготовка к матчам).
Гулиев никого не сбивал, а вот по лицу америкосу дал, но на месте с ним решил конфликт денежной суммой! Бензема же наоборот, эти самые деньги, вымогал!
И кстати на видео видно что все люди стоят на переходе а американец почему то начинает переходить а потом еще бьет по машине Гулиева когда тот пытается его объехать! Вконец пиндосы оборзели!
Гулиев никого не сбивал, а вот по лицу америкосу дал, но на месте с ним решил конфликт денежной суммой! Бензема же наоборот, эти самые деньги, вымогал!
И кстати на видео видно что все люди стоят на переходе а американец почему то начинает переходить а потом еще бьет по машине Гулиева когда тот пытается его объехать! Вконец пиндосы оборзели!