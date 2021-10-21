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Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно

вчера, 18:45

Сегодня проходит судебный процесс над форвардом «Реала» и сборной Франции Каримом Бензема по обвинению в шантаже хавбека «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.

Утверждается, что прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Карим отсутствовал на заседании по профессиональным причинам (подготовка к матчам).

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 17:31
Где-то читал что до штрафа сократят
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 16:55
Он итак его не заслуживал. Канте, Жоржиньо, Левандовски имеют реальные шансы, чем этот шантажист.
cx5x9ydxsyvq
cx5x9ydxsyvq
сегодня в 02:33
Несильно злой прокурор попался
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
ахахах смешно
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
И чего ты в каждом посте врешь?! Сбил пешехода?! И когда Федун подключался?!
Гулиев никого не сбивал, а вот по лицу америкосу дал, но на месте с ним решил конфликт денежной суммой! Бензема же наоборот, эти самые деньги, вымогал!
И кстати на видео видно что все люди стоят на переходе а американец почему то начинает переходить а потом еще бьет по машине Гулиева когда тот пытается его объехать! Вконец пиндосы оборзели!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:05
В центре Москвы игрок спартака сбил пешехода да ещё и иностранца, потом вышел и набил морду этому америкосу, тут подключился федун и на этом всё, Пересу надо пример брать у федуна.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:02
Все будет как надо.....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:56
думаю и до условного не дойдёт отделается штрафом
Сантус
Сантус
вчера в 18:55
История Бензема настолько древна и неоднозначна,что Соккеру можно было бы и напомнить всю суть и нюансы....Не всё там так очевидно как кажется...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:53
Не видать Бензу Золотого мяча после этой новости.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:53
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:47
    Тут реальный срок надо давать.
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