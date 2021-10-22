Пименов: «Понравилось, что „Локо“ не играл с „Галатасараем“ вторым номером»

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1).
Понравилось то, что футболисты «Локомотива» не действовали вторым номером, как бывало раньше. Искали счастья у чужих ворот, да и в целом стремились к современному футболу. К сожалению, вмешались и такие объективные моменты, как травмы, с которыми приехали из сборных, например, Лисакович и Камано…
Обратил еще внимание на прессинг в исполнении футболистов «Локомотива». Видно, что работа в этом направлении ведется, конечно, но невозможно добиться полного перестроения так быстро. Главное — правильно выбрать путь и потом трудиться не покладая рук. И тогда результат обязательно придет, верю в это.
Проиграли совершенно по делу. Гисдоль пытался заставлять играть в прессинг весь матч, как будто не подозревал, что футболисты РПЛ на это просто не способны. В результате встали ближе к концу и пропустили. Тактика Николича для "Локомотива" с контратаками выглядит для железнодорожников пока более жизнеспособно.
Проиграли совершенно по делу. Гисдоль пытался заставлять играть в прессинг весь матч, как будто не подозревал, что футболисты РПЛ на это просто не способны. В результате встали ближе к концу и пропустили. Тактика Николича для "Локомотива" с контратаками выглядит для железнодорожников пока более жизнеспособно.
этот эксперт видать под водочку смотрел...
этот эксперт видать под водочку смотрел...