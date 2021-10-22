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Пименов: «Понравилось, что „Локо“ не играл с „Галатасараем“ вторым номером»

вчера, 13:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (0:1).

Понравилось то, что футболисты «Локомотива» не действовали вторым номером, как бывало раньше. Искали счастья у чужих ворот, да и в целом стремились к современному футболу. К сожалению, вмешались и такие объективные моменты, как травмы, с которыми приехали из сборных, например, Лисакович и Камано…

Обратил еще внимание на прессинг в исполнении футболистов «Локомотива». Видно, что работа в этом направлении ведется, конечно, но невозможно добиться полного перестроения так быстро. Главное — правильно выбрать путь и потом трудиться не покладая рук. И тогда результат обязательно придет, верю в это.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:51
Голы - ноль, ожидаемые голы - 0,42 против 1,74, вероятность победы - 6 %.
Проиграли совершенно по делу. Гисдоль пытался заставлять играть в прессинг весь матч, как будто не подозревал, что футболисты РПЛ на это просто не способны. В результате встали ближе к концу и пропустили. Тактика Николича для "Локомотива" с контратаками выглядит для железнодорожников пока более жизнеспособно.
Cat01
Cat01
вчера в 14:50
Но результат не тот
berda2003
berda2003
вчера в 13:50
а мне больше всего понравилось, что "...стремились к современному футболу.", но так и не догнали...
этот эксперт видать под водочку смотрел...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
А толку, все равно проиграли.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:45
Что вообще может понравится в такой игре???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:34
Пусть бы лучьше вторым номером играли,но выиграли!
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